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WhatsApp прекратит работу на нескольких устаревших моделях смартфонов - РИА Новости, 31.05.2025
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17:05 31.05.2025 (обновлено: 17:44 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/whatsapp-2020153679.html
WhatsApp прекратит работу на нескольких устаревших моделях смартфонов
WhatsApp прекратит работу на нескольких устаревших моделях смартфонов - РИА Новости, 31.05.2025
WhatsApp прекратит работу на нескольких устаревших моделях смартфонов
Представители WhatsApp объявили о прекращении поддержки ряда устаревших смартфонов с 1 июня, передает портал 9to5Mac. РИА Новости, 31.05.2025
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2025-05-31T17:44:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Представители WhatsApp объявили о прекращении поддержки ряда устаревших смартфонов с 1 июня, передает портал 9to5Mac."С этого воскресенья WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и новее. Устройства на Android 5.0 или более ранней версии также будут отключены", — говорится в сообщении.Как отмечает портал, смартфоны с такими версиями операционной системы уже давно утратили актуальность. Пользователей призвали по возможности обновить ОС или же сменить гаджет на более новую модель.WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Запрещена в России как экстремистская организация
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whatsapp inc., в мире
WhatsApp Inc., В мире
WhatsApp прекратит работу на нескольких устаревших моделях смартфонов

WhatsApp с 1 июня перестанет работать на устаревших смартфонах iPhone и Android

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона
Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иконка мессенджера WhatsApp на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Представители WhatsApp объявили о прекращении поддержки ряда устаревших смартфонов с 1 июня, передает портал 9to5Mac.
"С этого воскресенья WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и новее. Устройства на Android 5.0 или более ранней версии также будут отключены", — говорится в сообщении.
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Как отмечает портал, смартфоны с такими версиями операционной системы уже давно утратили актуальность. Пользователей призвали по возможности обновить ОС или же сменить гаджет на более новую модель.
WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
* Запрещена в России как экстремистская организация
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