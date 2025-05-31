https://ria.ru/20250531/whatsapp-2020153679.html
WhatsApp прекратит работу на нескольких устаревших моделях смартфонов
WhatsApp прекратит работу на нескольких устаревших моделях смартфонов - РИА Новости, 31.05.2025
WhatsApp прекратит работу на нескольких устаревших моделях смартфонов
Представители WhatsApp объявили о прекращении поддержки ряда устаревших смартфонов с 1 июня, передает портал 9to5Mac. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:05:00+03:00
2025-05-31T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Представители WhatsApp объявили о прекращении поддержки ряда устаревших смартфонов с 1 июня, передает портал 9to5Mac."С этого воскресенья WhatsApp будет работать только на iPhone с iOS 15.1 и новее. Устройства на Android 5.0 или более ранней версии также будут отключены", — говорится в сообщении.Как отмечает портал, смартфоны с такими версиями операционной системы уже давно утратили актуальность. Пользователей призвали по возможности обновить ОС или же сменить гаджет на более новую модель.WhatsApp принадлежит компании Meta*. С помощью приложения можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.* Запрещена в России как экстремистская организация
https://ria.ru/20250530/whatsapp-2019983009.html
https://ria.ru/20250527/moshenniki-2019438489.html
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whatsapp inc., в мире
WhatsApp прекратит работу на нескольких устаревших моделях смартфонов
WhatsApp с 1 июня перестанет работать на устаревших смартфонах iPhone и Android