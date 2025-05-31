https://ria.ru/20250531/vsu-2020181852.html

Штаб местного отделения ЛДПР пострадал при ударе ВСУ по Шебекино

Штаб местного отделения ЛДПР пострадал при ударе ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 31.05.2025

Штаб местного отделения ЛДПР пострадал при ударе ВСУ по Шебекино

Штаб местного отделения ЛДПР пострадал в результате удара ВСУ по Шебекино в Белгородской области, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T20:29:00+03:00

2025-05-31T20:29:00+03:00

2025-05-31T20:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

шебекино

леонид слуцкий (политик)

вячеслав гладков

лдпр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Штаб местного отделения ЛДПР пострадал в результате удара ВСУ по Шебекино в Белгородской области, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные нанесли удары по 11 населенным пунктам в пяти приграничных районах региона. "В результате удара укронацистов по городу Шебекино в Белгородской области пострадал штаб местного отделения ЛДПР. Бандеровцы знают, где у них враги. К счастью, все наши партийцы целы — и это главное", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, взрывной волной выбило стёкла, немного пострадало само здание, где располагается партийный офис. "Обязательно всё восстановим в кратчайшие сроки, а пока организуем новый штаб. В Белгородской области работают смелые и преданные делу партийцы. Бандеровским террористам не удастся запугать мужественных русских патриотов", - отметил лидер ЛДПР. Слуцкий выразил уверенность в том, что на этот "бандитский удар" "прилетит достойный ответ" от российской армии. "А мы ей поможем, удвоив-утроив наши усилия в поддержке СВО. Нацисты уже скоро заплатят за все свои преступления", - заключил он.

https://ria.ru/20240812/shebekino-1965732003.html

https://ria.ru/20240807/slutskij-1964684987.html

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Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, шебекино, леонид слуцкий (политик), вячеслав гладков, лдпр, вооруженные силы украины