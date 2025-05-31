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Штаб местного отделения ЛДПР пострадал при ударе ВСУ по Шебекино
Штаб местного отделения ЛДПР пострадал при ударе ВСУ по Шебекино - РИА Новости, 31.05.2025
Штаб местного отделения ЛДПР пострадал при ударе ВСУ по Шебекино
Штаб местного отделения ЛДПР пострадал в результате удара ВСУ по Шебекино в Белгородской области, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T20:29:00+03:00
2025-05-31T20:29:00+03:00
2025-05-31T20:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
шебекино
леонид слуцкий (политик)
вячеслав гладков
лдпр
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Штаб местного отделения ЛДПР пострадал в результате удара ВСУ по Шебекино в Белгородской области, сообщил лидер партии Леонид Слуцкий. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные нанесли удары по 11 населенным пунктам в пяти приграничных районах региона. "В результате удара укронацистов по городу Шебекино в Белгородской области пострадал штаб местного отделения ЛДПР. Бандеровцы знают, где у них враги. К счастью, все наши партийцы целы — и это главное", - написал Слуцкий в своем Telegram-канале. По его словам, взрывной волной выбило стёкла, немного пострадало само здание, где располагается партийный офис. "Обязательно всё восстановим в кратчайшие сроки, а пока организуем новый штаб. В Белгородской области работают смелые и преданные делу партийцы. Бандеровским террористам не удастся запугать мужественных русских патриотов", - отметил лидер ЛДПР. Слуцкий выразил уверенность в том, что на этот "бандитский удар" "прилетит достойный ответ" от российской армии. "А мы ей поможем, удвоив-утроив наши усилия в поддержке СВО. Нацисты уже скоро заплатят за все свои преступления", - заключил он.
https://ria.ru/20240812/shebekino-1965732003.html
https://ria.ru/20240807/slutskij-1964684987.html
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, белгородская область, шебекино, леонид слуцкий (политик), вячеслав гладков, лдпр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Шебекино, Леонид Слуцкий (политик), Вячеслав Гладков, ЛДПР, Вооруженные силы Украины
Штаб местного отделения ЛДПР пострадал при ударе ВСУ по Шебекино
Слуцкий: при ударе ВСУ по Шебекино в Белгородской области пострадал штаб ЛДПР