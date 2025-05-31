ВСУ сдают позиции под Работино, заявил российский разведчик
ВСУ сдают позиции под Работино из-за титанической работы российской артиллерии
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБТР-82 ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
БТР-82 ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. ВСУ пытаются цепляться за укрепленные позиции и опорные пункты на работинском направлении в Запорожской области, но последовательные и точные удары артиллерии ВС РФ заставляют их отступать, рассказал РИА Новости российский командир-разведчик артдивизиона с позывным "Скрипач".
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"Благодаря тяжелой, титанической работе, проведенной артиллерией и пехотинцами, сейчас уже противник не так активен, как раньше. Больше он занимается удержанием своих позиций. Но и то ему слабо удается, потому что с каждым вылетом "птички" (дрона - ред.) и выстрелом снаряда им приходится отдавать блиндажи, отдавать те территории, которые они заняли", - пояснил командир.
По словам "Скрипача", противнику приходится отступать с потерями или сдаваться в плен.
"Да, иногда с потерями, иногда просто мы их (уничтожаем - ред.) Ну, иногда ребята берут их в плен, что тоже благоприятно сказывается на дальнейшем продвижении нашем", - добавил "Скрипач".
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