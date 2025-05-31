https://ria.ru/20250531/vsu-2020171716.html

ВСУ сдают позиции под Работино, заявил российский разведчик

ВСУ сдают позиции под Работино, заявил российский разведчик - РИА Новости, 31.05.2025

ВСУ сдают позиции под Работино, заявил российский разведчик

ВСУ пытаются цепляться за укрепленные позиции и опорные пункты на работинском направлении в Запорожской области, но последовательные и точные удары артиллерии... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T19:04:00+03:00

2025-05-31T19:04:00+03:00

2025-05-31T19:04:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. ВСУ пытаются цепляться за укрепленные позиции и опорные пункты на работинском направлении в Запорожской области, но последовательные и точные удары артиллерии ВС РФ заставляют их отступать, рассказал РИА Новости российский командир-разведчик артдивизиона с позывным "Скрипач". "Благодаря тяжелой, титанической работе, проведенной артиллерией и пехотинцами, сейчас уже противник не так активен, как раньше. Больше он занимается удержанием своих позиций. Но и то ему слабо удается, потому что с каждым вылетом "птички" (дрона - ред.) и выстрелом снаряда им приходится отдавать блиндажи, отдавать те территории, которые они заняли", - пояснил командир. По словам "Скрипача", противнику приходится отступать с потерями или сдаваться в плен. "Да, иногда с потерями, иногда просто мы их (уничтожаем - ред.) Ну, иногда ребята берут их в плен, что тоже благоприятно сказывается на дальнейшем продвижении нашем", - добавил "Скрипач".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина