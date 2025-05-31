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ВСУ сдают позиции под Работино, заявил российский разведчик - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:04 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/vsu-2020171716.html
ВСУ сдают позиции под Работино, заявил российский разведчик
ВСУ сдают позиции под Работино, заявил российский разведчик - РИА Новости, 31.05.2025
ВСУ сдают позиции под Работино, заявил российский разведчик
ВСУ пытаются цепляться за укрепленные позиции и опорные пункты на работинском направлении в Запорожской области, но последовательные и точные удары артиллерии... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:04:00+03:00
2025-05-31T19:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. ВСУ пытаются цепляться за укрепленные позиции и опорные пункты на работинском направлении в Запорожской области, но последовательные и точные удары артиллерии ВС РФ заставляют их отступать, рассказал РИА Новости российский командир-разведчик артдивизиона с позывным "Скрипач". "Благодаря тяжелой, титанической работе, проведенной артиллерией и пехотинцами, сейчас уже противник не так активен, как раньше. Больше он занимается удержанием своих позиций. Но и то ему слабо удается, потому что с каждым вылетом "птички" (дрона - ред.) и выстрелом снаряда им приходится отдавать блиндажи, отдавать те территории, которые они заняли", - пояснил командир. По словам "Скрипача", противнику приходится отступать с потерями или сдаваться в плен. "Да, иногда с потерями, иногда просто мы их (уничтожаем - ред.) Ну, иногда ребята берут их в плен, что тоже благоприятно сказывается на дальнейшем продвижении нашем", - добавил "Скрипач".
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запорожская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
ВСУ сдают позиции под Работино, заявил российский разведчик

ВСУ сдают позиции под Работино из-за титанической работы российской артиллерии

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкБТР-82 ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО
БТР-82 ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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БТР-82 ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ в зоне СВО. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. ВСУ пытаются цепляться за укрепленные позиции и опорные пункты на работинском направлении в Запорожской области, но последовательные и точные удары артиллерии ВС РФ заставляют их отступать, рассказал РИА Новости российский командир-разведчик артдивизиона с позывным "Скрипач".
«
"Благодаря тяжелой, титанической работе, проведенной артиллерией и пехотинцами, сейчас уже противник не так активен, как раньше. Больше он занимается удержанием своих позиций. Но и то ему слабо удается, потому что с каждым вылетом "птички" (дрона - ред.) и выстрелом снаряда им приходится отдавать блиндажи, отдавать те территории, которые они заняли", - пояснил командир.
По словам "Скрипача", противнику приходится отступать с потерями или сдаваться в плен.
"Да, иногда с потерями, иногда просто мы их (уничтожаем - ред.) Ну, иногда ребята берут их в плен, что тоже благоприятно сказывается на дальнейшем продвижении нашем", - добавил "Скрипач".
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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