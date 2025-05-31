https://ria.ru/20250531/vsu-2020154111.html
Расчет FPV-дронов накрыл мобильную группу ВСУ в ДНР
Расчет FPV-дронов накрыл мобильную группу ВСУ в ДНР - РИА Новости, 31.05.2025
Расчет FPV-дронов накрыл мобильную группу ВСУ в ДНР
Боевикам ВСУ не удалось на мотоциклах уехать от российских военных в районе Иванополья в ДНР - эту мобильную группу накрыл расчет FPV-дронов Испытательного... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:08:00+03:00
2025-05-31T17:08:00+03:00
2025-05-31T17:22:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Боевикам ВСУ не удалось на мотоциклах уехать от российских военных в районе Иванополья в ДНР - эту мобильную группу накрыл расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон", сообщило оборонное ведомство. МО РФ также опубликовало кадры поражения мобильной группы ВСУ на мотоциклах, действовавшей в районе населенного пункта Иванополье, расчетом FPV-дронов центра "Рубикон". На видео с субъективной камеры дрона видно, как летающий боеприпас догоняет мотоциклиста ВСУ, и дрон-камикадзе настигает украинского боевика в режиме онлайн.
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Поражение мобильной группы ВСУ, действовавшей в районе Иванополья
Минобороны России опубликовало видео поражения мобильной группы ВСУ, действовавшей в районе Иванополья, расчетом FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон".
На имеющихся у РИА Новости кадрах видно, как летающий боеприпас догоняет мотоциклиста ВСУ, несмотря на все его попытки оторваться от дрона.
2025-05-31T17:08
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технологии, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Расчет FPV-дронов накрыл мобильную группу ВСУ в ДНР
МО РФ: мобильную группу ВСУ накрыл расчет FPV-дронов в районе Иванополья в ДНР