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Расчет FPV-дронов накрыл мобильную группу ВСУ в ДНР - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:08 31.05.2025 (обновлено: 17:22 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/vsu-2020154111.html
Расчет FPV-дронов накрыл мобильную группу ВСУ в ДНР
Расчет FPV-дронов накрыл мобильную группу ВСУ в ДНР - РИА Новости, 31.05.2025
Расчет FPV-дронов накрыл мобильную группу ВСУ в ДНР
Боевикам ВСУ не удалось на мотоциклах уехать от российских военных в районе Иванополья в ДНР - эту мобильную группу накрыл расчет FPV-дронов Испытательного... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:08:00+03:00
2025-05-31T17:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
технологии
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Боевикам ВСУ не удалось на мотоциклах уехать от российских военных в районе Иванополья в ДНР - эту мобильную группу накрыл расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон", сообщило оборонное ведомство. МО РФ также опубликовало кадры поражения мобильной группы ВСУ на мотоциклах, действовавшей в районе населенного пункта Иванополье, расчетом FPV-дронов центра "Рубикон". На видео с субъективной камеры дрона видно, как летающий боеприпас догоняет мотоциклиста ВСУ, и дрон-камикадзе настигает украинского боевика в режиме онлайн.
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Поражение мобильной группы ВСУ, действовавшей в районе Иванополья
Минобороны России опубликовало видео поражения мобильной группы ВСУ, действовавшей в районе Иванополья, расчетом FPV-дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий "Рубикон". На имеющихся у РИА Новости кадрах видно, как летающий боеприпас догоняет мотоциклиста ВСУ, несмотря на все его попытки оторваться от дрона.
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технологии, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Расчет FPV-дронов накрыл мобильную группу ВСУ в ДНР

МО РФ: мобильную группу ВСУ накрыл расчет FPV-дронов в районе Иванополья в ДНР

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Боевикам ВСУ не удалось на мотоциклах уехать от российских военных в районе Иванополья в ДНР - эту мобильную группу накрыл расчет FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны РФ "Рубикон", сообщило оборонное ведомство.
МО РФ также опубликовало кадры поражения мобильной группы ВСУ на мотоциклах, действовавшей в районе населенного пункта Иванополье, расчетом FPV-дронов центра "Рубикон".
На видео с субъективной камеры дрона видно, как летающий боеприпас догоняет мотоциклиста ВСУ, и дрон-камикадзе настигает украинского боевика в режиме онлайн.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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