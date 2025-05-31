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Мужчина ранен при обстреле Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 31.05.2025
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16:59 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/vsu-2020153461.html
Мужчина ранен при обстреле Первомайска в ЛНР
Мужчина ранен при обстреле Первомайска в ЛНР - РИА Новости, 31.05.2025
Мужчина ранен при обстреле Первомайска в ЛНР
Мужчина ранен при обстреле Первомайска в ЛНР, сообщил глава одноименного городского округа Сергей Колягин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T16:59:00+03:00
2025-05-31T16:59:00+03:00
первомайск
луганская народная республика
стаханов
вооруженные силы украины
происшествия
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Первомайска в ЛНР, сообщил глава одноименного городского округа Сергей Колягин в своем Telegram-канале. Ранее в субботу Колягин сообщил об обстреле Первомайска со стороны ВСУ. "Бригадой скорой помощи в приёмное отделение Первомайской больницы оперативно доставлен мужчина 1955 года рождения, который получил проникающее осколочное ранение грудной клетки. После оказания полного комплекса первичной медицинской помощи пациент отправлен в медучреждение города Стаханова для дальнейшего лечения", - сообщил Колягин. Он уточнил, что также в результате атаки ВСУ пострадал рейсовый автобус, который следовал по маршруту Первомайск - Марьевка. В результате обстрела были повреждены стекла в транспортном средстве. "К счастью, никто из пассажиров не пострадал", - дополнил Колягин.
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первомайск, луганская народная республика, стаханов, вооруженные силы украины, происшествия
Первомайск, Луганская Народная Республика, Стаханов, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Мужчина ранен при обстреле Первомайска в ЛНР

Глава Первомайска Колягин сообщил о ранении мужчины при обстреле со стороны ВСУ

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 мая - РИА Новости. Мужчина ранен при обстреле Первомайска в ЛНР, сообщил глава одноименного городского округа Сергей Колягин в своем Telegram-канале.
Ранее в субботу Колягин сообщил об обстреле Первомайска со стороны ВСУ.
"Бригадой скорой помощи в приёмное отделение Первомайской больницы оперативно доставлен мужчина 1955 года рождения, который получил проникающее осколочное ранение грудной клетки. После оказания полного комплекса первичной медицинской помощи пациент отправлен в медучреждение города Стаханова для дальнейшего лечения", - сообщил Колягин.
Он уточнил, что также в результате атаки ВСУ пострадал рейсовый автобус, который следовал по маршруту Первомайск - Марьевка. В результате обстрела были повреждены стекла в транспортном средстве.
"К счастью, никто из пассажиров не пострадал", - дополнил Колягин.
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ПервомайскЛуганская Народная РеспубликаСтахановВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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