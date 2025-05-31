https://ria.ru/20250531/vsu-2020152705.html

"Страна устала". СМИ раскрыли, что происходит с ВСУ

"Страна устала". СМИ раскрыли, что происходит с ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025

"Страна устала". СМИ раскрыли, что происходит с ВСУ

Немецкое издание Berliner Zeitung сообщило о нехватке добровольцев в рядах Вооруженных сил Украины. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:48:00+03:00

2025-05-31T16:48:00+03:00

2025-05-31T16:48:00+03:00

вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Немецкое издание Berliner Zeitung сообщило о нехватке добровольцев в рядах Вооруженных сил Украины."Лишь немногие мужчины добровольно идут в армию, поскольку страна устала от войны", — говорится в материале.По словам автора, в Сети циркулируют видеоролики силовой мобилизации, что негативно сказывается на моральном настрое украинцев.На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250531/svo-2020130487.html

https://ria.ru/20250531/merts-2020122125.html

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вооруженные силы украины, в мире