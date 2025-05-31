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"Страна устала". СМИ раскрыли, что происходит с ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
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16:48 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/vsu-2020152705.html
"Страна устала". СМИ раскрыли, что происходит с ВСУ
"Страна устала". СМИ раскрыли, что происходит с ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
"Страна устала". СМИ раскрыли, что происходит с ВСУ
Немецкое издание Berliner Zeitung сообщило о нехватке добровольцев в рядах Вооруженных сил Украины. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T16:48:00+03:00
2025-05-31T16:48:00+03:00
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Немецкое издание Berliner Zeitung сообщило о нехватке добровольцев в рядах Вооруженных сил Украины."Лишь немногие мужчины добровольно идут в армию, поскольку страна устала от войны", — говорится в материале.По словам автора, в Сети циркулируют видеоролики силовой мобилизации, что негативно сказывается на моральном настрое украинцев.На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
https://ria.ru/20250531/svo-2020130487.html
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вооруженные силы украины, в мире
Вооруженные силы Украины, В мире
"Страна устала". СМИ раскрыли, что происходит с ВСУ

BZ: лишь немногие мужчины идут в ВСУ, так как Украина устала от войны

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Немецкое издание Berliner Zeitung сообщило о нехватке добровольцев в рядах Вооруженных сил Украины.
"Лишь немногие мужчины добровольно идут в армию, поскольку страна устала от войны", — говорится в материале.
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По словам автора, в Сети циркулируют видеоролики силовой мобилизации, что негативно сказывается на моральном настрое украинцев.
На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
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