https://ria.ru/20250531/vsu-2020143024.html

СК зафиксировал последствия украинского удара по жилым домам в Рыльске

СК зафиксировал последствия украинского удара по жилым домам в Рыльске - РИА Новости, 31.05.2025

СК зафиксировал последствия украинского удара по жилым домам в Рыльске

Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России зафиксировали последствия удара ВСУ по жилым домам в Рыльске Курской области,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:46:00+03:00

2025-05-31T15:46:00+03:00

2025-05-31T16:14:00+03:00

происшествия

рыльск

украина

курская область

вооруженные силы украины

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РЫЛЬСК (Курская область), 31 мая – РИА Новости. Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России зафиксировали последствия удара ВСУ по жилым домам в Рыльске Курской области, передает корреспондент РИА Новости. Ранее власти региона сообщили, что в результате удара ВСУ по Рыльску пострадали семь местных жителей, из них двое детей. Сотрудниками военных следственных органов был произведен осмотр места, по которому был нанесен удар, и установлены обстоятельства случившегося. "В настоящее время сотрудниками главного военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации производится осмотр последствий обстрела со стороны воинского формирования Украины в городе Рыльске Курской области. В результате осмотра установлено, что пострадало два многоквартирных дома, в результате атаки предположительно с применение беспилотных летательных аппаратов. Все фрагменты и осколки будут изъяты с места происшествия и в дальнейшем отправлены на экспертизу для установления конкретного типа и вида БПЛА", - сообщил РИА Новости сотрудник военных следственных органов. Он уточнил, что семь пострадавших жителей, в том числе двое детей, находятся в лечебных учреждениях, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

https://ria.ru/20250531/kursk-2020137008.html

https://ria.ru/20250513/alaudinov--2016704022.html

рыльск

украина

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, рыльск, украина, курская область, вооруженные силы украины