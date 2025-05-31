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ВСУ за сутки атаковали 37 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2025
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09:11 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/vsu-2020102946.html
ВСУ за сутки атаковали 37 населенных пунктов в Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали 37 населенных пунктов в Белгородской области - РИА Новости, 31.05.2025
ВСУ за сутки атаковали 37 населенных пунктов в Белгородской области
Украинские военные за минувшие сутки атаковали 37 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, один человек погиб и пять пострадали,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T09:11:00+03:00
2025-05-31T09:11:00+03:00
белгородская область
шебекино
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали 37 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, один человек погиб и пять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки было выпущено 42 снаряда и зафиксированы атаки 58 беспилотниками, из них 21 дрон был сбит. Различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, объекте связи, четырёх предприятиях, объекте водоснабжения и 20 транспортных средствах. "В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Грузское атакованы двумя беспилотниками. В посёлке Борисовка повреждены частный дом и надворная постройка, в селе Грузское — частное домовладение. Вчера в медицинское учреждение самостоятельно обратился ещё один пострадавший от удара дрона по автомобилю в районе села Зозули", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населенным пунктам совершены атаки 12 беспилотников. Над Валуйским округом подавлен один беспилотник. В селе Логачевка от удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. В Волоконовском районе беспилотник атаковал село Грушевка. В Грайворонском округе пять сел подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено девять боеприпасов, и атакам четырех дронов. В Краснояружском районе по семи населенным пунктам выпущено 19 боеприпасов и совершены атаки 13 беспилотников. По данным главы региона, в Шебекинском округе город Шебекино и девять сел подверглись обстрелам с применением 13 боеприпасов и атакам 24 беспилотников. В результате обстрела города Шебекино получили ранения два человека. На участке дороги Архангельское — Муром в результате атаки FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Ещё один человек получил ранения в селе Вознесеновка. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250530/svet-2020054643.html
https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html
https://ria.ru/20250530/ataka-2019915800.html
белгородская область
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белгородская область, шебекино, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Шебекино, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ за сутки атаковали 37 населенных пунктов в Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали 37 населенных пунктов в семи районах Белгородской области

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЕЛГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Украинские военные за минувшие сутки атаковали 37 населенных пунктов в семи приграничных районах Белгородской области, один человек погиб и пять пострадали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки было выпущено 42 снаряда и зафиксированы атаки 58 беспилотниками, из них 21 дрон был сбит. Различные повреждения выявлены в 10 частных домовладениях, объекте связи, четырёх предприятиях, объекте водоснабжения и 20 транспортных средствах.
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30 мая, 18:50
"В Борисовском районе посёлок Борисовка и село Грузское атакованы двумя беспилотниками. В посёлке Борисовка повреждены частный дом и надворная постройка, в селе Грузское — частное домовладение. Вчера в медицинское учреждение самостоятельно обратился ещё один пострадавший от удара дрона по автомобилю в районе села Зозули", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе по 11 населенным пунктам совершены атаки 12 беспилотников. Над Валуйским округом подавлен один беспилотник. В селе Логачевка от удара дрона по автомобилю погиб мирный житель. В Волоконовском районе беспилотник атаковал село Грушевка. В Грайворонском округе пять сел подверглись обстрелам, в ходе которых выпущено девять боеприпасов, и атакам четырех дронов. В Краснояружском районе по семи населенным пунктам выпущено 19 боеприпасов и совершены атаки 13 беспилотников.
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По данным главы региона, в Шебекинском округе город Шебекино и девять сел подверглись обстрелам с применением 13 боеприпасов и атакам 24 беспилотников. В результате обстрела города Шебекино получили ранения два человека. На участке дороги АрхангельскоеМуром в результате атаки FPV-дрона по автомобилю ранен мужчина. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Ещё один человек получил ранения в селе Вознесеновка.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Белгородская областьШебекиноБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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