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Украинский пленный пояснил, почему решил помогать российским десантникам - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:04 31.05.2025 (обновлено: 15:12 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/vsu-2020099324.html
Украинский пленный пояснил, почему решил помогать российским десантникам
Украинский пленный пояснил, почему решил помогать российским десантникам - РИА Новости, 31.05.2025
Украинский пленный пояснил, почему решил помогать российским десантникам
Брошенные своими сослуживцами и взятые в плен в Часовом Яре украинские солдаты решили помочь российским десантникам, сохранившим им жизнь, рассказал один из... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:04:00+03:00
2025-05-31T15:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. Брошенные своими сослуживцами и взятые в плен в Часовом Яре украинские солдаты решили помочь российским десантникам, сохранившим им жизнь, рассказал один из пленных на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.&quot;Парни предложили сыграть двойную игру, чтобы мы их поддержали. Ну, у нас была функционирующая радийка (радиостанция. — Прим. ред.), а им надо было выполнять боевую задачу. &lt;...&gt; Мы сыграли в двойную игру. &lt;...&gt; Своему командованию мы сообщали, что типа все отлично, все мы держим позиции, все классно. &lt;...&gt; А ребята проводили накопления и проводили штурм. Мы вели отвлекающую работу дронами. &lt;...&gt; Говорили, что надо вот залететь в третье окно, они (ВСУ. — Прим. ред.) залетали в третье окно. &lt;...&gt; А ребята оставались целые&quot;, — пояснил пленный.По словам мужчины, командование ВСУ не заботилось о собственных солдатах."Нас, как щенков за шкварки, выкинули (украинское командование. — Прим. ред.) — идите, воюйте. Состояние было, что нет смысла сопротивляться (когда десантники начали зачистку дома, где прятались пленные. — Прим. ред.), &lt;...&gt; просто нет смысла ребятам сопротивляться. &lt;...&gt; За что воевать? Просто не видим, ну не видим вариантов дальнейшего развития событий", — рассказал он.Солдат ВСУ уточнил, что решение сдаться в плен группа украинских военнослужащих приняла единогласно. &quot;Когда только ребята ворвались в дом, первые три-четыре гранаты легли, все приняли обоюдное решение просто сдаться, и ребята (десантники. — Прим. ред.) нас поддержали. Все говорили (украинское командование. — Прим. ред.), если сдаться в плен, то это все — капец. А тут получается просто, что российские военные намного душевнее и заботливее, чем наши. Ни одного побития не было, ни одного повышения голоса не было&quot;, — пояснил украинский военнослужащий.В четверг бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии сообщили РИА Новости, что взяли в плен группу военнослужащих ВСУ при зачистке квартала в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе. Пленные две недели помогали российским военным, сообщая украинскому командованию ложную информацию об обстановке.
https://ria.ru/20250530/plennye-2019893538.html
https://ria.ru/20250531/plennyy-2020092989.html
https://ria.ru/20250430/kiev-2014463295.html
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"Нас как щенков выкинули – идите, воюйте!" Украинский военнослужащий сдался в плен российским десантникам
"Нас как щенков за шкварки выкинули – идите, воюйте!" За что воевать? Все говорили, если сдаться в плен, то это все – капец. А тут получается просто российские военные намного душевнее и заботливее, чем наши. Ни одного "побития" не было, ни одного повышения голоса не было... Украинский военнослужащий сдался в плен десантникам 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии и потом ещё 2 недели вместе с сослуживцами помогал им выполнять задачи в городе Часов Яр.
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вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина
Украинский пленный пояснил, почему решил помогать российским десантникам

Взятые в плен в Часовом Яре украинские солдаты не видели смысла воевать

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ЛУГАНСК, 31 мая — РИА Новости. Брошенные своими сослуживцами и взятые в плен в Часовом Яре украинские солдаты решили помочь российским десантникам, сохранившим им жизнь, рассказал один из пленных на видео, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.
«

"Парни предложили сыграть двойную игру, чтобы мы их поддержали. Ну, у нас была функционирующая радийка (радиостанция. — Прим. ред.), а им надо было выполнять боевую задачу. <...> Мы сыграли в двойную игру. <...> Своему командованию мы сообщали, что типа все отлично, все мы держим позиции, все классно. <...> А ребята проводили накопления и проводили штурм. Мы вели отвлекающую работу дронами. <...> Говорили, что надо вот залететь в третье окно, они (ВСУ. — Прим. ред.) залетали в третье окно. <...> А ребята оставались целые", — пояснил пленный.

Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Украинские пленные две недели помогали бойцам в Часовом Яре
30 мая, 06:33
По словам мужчины, командование ВСУ не заботилось о собственных солдатах.
"Нас, как щенков за шкварки, выкинули (украинское командование. — Прим. ред.) — идите, воюйте. Состояние было, что нет смысла сопротивляться (когда десантники начали зачистку дома, где прятались пленные. — Прим. ред.), <...> просто нет смысла ребятам сопротивляться. <...> За что воевать? Просто не видим, ну не видим вариантов дальнейшего развития событий", — рассказал он.
Солдат ВСУ уточнил, что решение сдаться в плен группа украинских военнослужащих приняла единогласно.
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«

"Когда только ребята ворвались в дом, первые три-четыре гранаты легли, все приняли обоюдное решение просто сдаться, и ребята (десантники. — Прим. ред.) нас поддержали. Все говорили (украинское командование. — Прим. ред.), если сдаться в плен, то это все — капец. А тут получается просто, что российские военные намного душевнее и заботливее, чем наши. Ни одного побития не было, ни одного повышения голоса не было", — пояснил украинский военнослужащий.

В четверг бойцы 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии сообщили РИА Новости, что взяли в плен группу военнослужащих ВСУ при зачистке квартала в Часовом Яре, за который идут бои в Донбассе. Пленные две недели помогали российским военным, сообщая украинскому командованию ложную информацию об обстановке.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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