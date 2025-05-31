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Беженка рассказала, как ее семья пряталась в подвале от ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:17 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/vsu-2020098011.html
Беженка рассказала, как ее семья пряталась в подвале от ВСУ
Беженка рассказала, как ее семья пряталась в подвале от ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
Беженка рассказала, как ее семья пряталась в подвале от ВСУ
Девятилетняя беженка Алина из освобожденного села Красное в ДНР рассказала РИА Новости, как пережила бои в своем населенном пункте. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T07:17:00+03:00
2025-05-31T07:17:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Девятилетняя беженка Алина из освобожденного села Красное в ДНР рассказала РИА Новости, как пережила бои в своем населенном пункте. "Почему мы уехали? Потому что там начали стрелять. Мы разговаривали с моим братом, и резко в дом прилетело. Было много пыли. Мы пошли в мою комнату и накрывались мешками. Потом была автоматная очередь", - сказала беженка агентству. По словам Алины, они с семьей провели в подвале 65 дней, пока не были эвакуированы, ели макароны, гречку, за водой выбегали к колодцу. Как отметила беженка, школа, в которой она училась, полностью уничтожена, а дом тоже был разрушен обстрелами. "Там самое жестокое - это наш дом, школа и музей. Ее (школу - ред.) разбомбили, она без окон, во-первых, а, во-вторых, она полностью белая уже стала какая-то и без крыши, а дом у нас тоже разбомбили, тоже черненький такой", - поделилась Алина. По сообщению Минобороны России, село Красное в ДНР освободили военнослужащие группировки войск "Центр" в конце декабря 2024 года.
https://ria.ru/20250504/vsu-2014848061.html
https://ria.ru/20250423/vsu-2012875203.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Беженка рассказала, как ее семья пряталась в подвале от ВСУ

Беженка рассказала, как ее семья 65 дней пряталась в подвале от ВСУ

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Девятилетняя беженка Алина из освобожденного села Красное в ДНР рассказала РИА Новости, как пережила бои в своем населенном пункте.
"Почему мы уехали? Потому что там начали стрелять. Мы разговаривали с моим братом, и резко в дом прилетело. Было много пыли. Мы пошли в мою комнату и накрывались мешками. Потом была автоматная очередь", - сказала беженка агентству.
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Беженка рассказала о зверствах ВСУ в Дзержинске
4 мая, 10:13
По словам Алины, они с семьей провели в подвале 65 дней, пока не были эвакуированы, ели макароны, гречку, за водой выбегали к колодцу.
Как отметила беженка, школа, в которой она училась, полностью уничтожена, а дом тоже был разрушен обстрелами.
"Там самое жестокое - это наш дом, школа и музей. Ее (школу - ред.) разбомбили, она без окон, во-первых, а, во-вторых, она полностью белая уже стала какая-то и без крыши, а дом у нас тоже разбомбили, тоже черненький такой", - поделилась Алина.
По сообщению Минобороны России, село Красное в ДНР освободили военнослужащие группировки войск "Центр" в конце декабря 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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