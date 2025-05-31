https://ria.ru/20250531/vsu-2020098011.html

Беженка рассказала, как ее семья пряталась в подвале от ВСУ

Беженка рассказала, как ее семья пряталась в подвале от ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025

Беженка рассказала, как ее семья пряталась в подвале от ВСУ

Девятилетняя беженка Алина из освобожденного села Красное в ДНР рассказала РИА Новости, как пережила бои в своем населенном пункте. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T07:17:00+03:00

2025-05-31T07:17:00+03:00

2025-05-31T07:17:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Девятилетняя беженка Алина из освобожденного села Красное в ДНР рассказала РИА Новости, как пережила бои в своем населенном пункте. "Почему мы уехали? Потому что там начали стрелять. Мы разговаривали с моим братом, и резко в дом прилетело. Было много пыли. Мы пошли в мою комнату и накрывались мешками. Потом была автоматная очередь", - сказала беженка агентству. По словам Алины, они с семьей провели в подвале 65 дней, пока не были эвакуированы, ели макароны, гречку, за водой выбегали к колодцу. Как отметила беженка, школа, в которой она училась, полностью уничтожена, а дом тоже был разрушен обстрелами. "Там самое жестокое - это наш дом, школа и музей. Ее (школу - ред.) разбомбили, она без окон, во-первых, а, во-вторых, она полностью белая уже стала какая-то и без крыши, а дом у нас тоже разбомбили, тоже черненький такой", - поделилась Алина. По сообщению Минобороны России, село Красное в ДНР освободили военнослужащие группировки войск "Центр" в конце декабря 2024 года.

https://ria.ru/20250504/vsu-2014848061.html

https://ria.ru/20250423/vsu-2012875203.html

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)