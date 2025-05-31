https://ria.ru/20250531/vsu-2020097084.html

Командование ВСУ снимает стратегические резервы с румынской границы

Командование ВСУ снимает стратегические резервы с румынской границы - РИА Новости, 31.05.2025

Командование ВСУ снимает стратегические резервы с румынской границы

Украинское командование перебрасывает пограничные подразделения, задерживавшие уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для укрепления обороны в Сумской... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T06:36:00+03:00

2025-05-31T06:36:00+03:00

2025-05-31T08:57:00+03:00

специальная военная операция на украине

румыния

сумская область

молдавия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983562707_0:54:3068:1780_1920x0_80_0_0_82b80c1779bcb701683cc8b095e8771b.jpg

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает пограничные подразделения, задерживавшие уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для укрепления обороны в Сумской области, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. "В Сумскую область были переброшены подразделения 31-го ПОГО (Черновицкий пограничный отряд). Пограничники выполняли "стратегическую задачу" для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией", — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что переброшенные черновицкие пограничники участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады Территориальной обороны, которая несет большие потери на этом участке фронта. "Командование территориальной обороны рассматривает прикомандированных исключительно как пушечное мясо, отправляя именно пограничников на передовые позиции", — добавил источник.Президент Владимир Путин ранее рассказал, что российские войска сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнюю неделю подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Константиновку, Марьино и Локню в Сумской области.

https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019678627.html

https://ria.ru/20250531/plennyy-2020092989.html

румыния

сумская область

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

румыния, сумская область, молдавия