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Командование ВСУ снимает стратегические резервы с румынской границы - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:36 31.05.2025 (обновлено: 08:57 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/vsu-2020097084.html
Командование ВСУ снимает стратегические резервы с румынской границы
Командование ВСУ снимает стратегические резервы с румынской границы - РИА Новости, 31.05.2025
Командование ВСУ снимает стратегические резервы с румынской границы
Украинское командование перебрасывает пограничные подразделения, задерживавшие уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для укрепления обороны в Сумской... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T06:36:00+03:00
2025-05-31T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
румыния
сумская область
молдавия
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает пограничные подразделения, задерживавшие уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для укрепления обороны в Сумской области, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. "В Сумскую область были переброшены подразделения 31-го ПОГО (Черновицкий пограничный отряд). Пограничники выполняли "стратегическую задачу" для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией", — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что переброшенные черновицкие пограничники участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады Территориальной обороны, которая несет большие потери на этом участке фронта. &quot;Командование территориальной обороны рассматривает прикомандированных исключительно как пушечное мясо, отправляя именно пограничников на передовые позиции&quot;, — добавил источник.Президент Владимир Путин ранее рассказал, что российские войска сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнюю неделю подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Константиновку, Марьино и Локню в Сумской области.
https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019678627.html
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румыния
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румыния, сумская область, молдавия
Специальная военная операция на Украине, Румыния, Сумская область, Молдавия
Командование ВСУ снимает стратегические резервы с румынской границы

ВСУ перебрасывает пограничников с румынской границы в Сумскую область

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает пограничные подразделения, задерживавшие уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для укрепления обороны в Сумской области, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве.
«
Сумскую область были переброшены подразделения 31-го ПОГО (Черновицкий пограничный отряд). Пограничники выполняли "стратегическую задачу" для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией", — сказал собеседник агентства.
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Он пояснил, что переброшенные черновицкие пограничники участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады Территориальной обороны, которая несет большие потери на этом участке фронта.
«

"Командование территориальной обороны рассматривает прикомандированных исключительно как пушечное мясо, отправляя именно пограничников на передовые позиции", — добавил источник.

Президент Владимир Путин ранее рассказал, что российские войска сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
За последнюю неделю подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Константиновку, Марьино и Локню в Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеРумынияСумская областьМолдавия
 
 
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