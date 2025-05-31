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Командование ВСУ снимает стратегические резервы с румынской границы
Командование ВСУ снимает стратегические резервы с румынской границы - РИА Новости, 31.05.2025
Командование ВСУ снимает стратегические резервы с румынской границы
Украинское командование перебрасывает пограничные подразделения, задерживавшие уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для укрепления обороны в Сумской... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T06:36:00+03:00
2025-05-31T06:36:00+03:00
2025-05-31T08:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
румыния
сумская область
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Украинское командование перебрасывает пограничные подразделения, задерживавшие уклонистов на границе с Румынией и Молдавией, для укрепления обороны в Сумской области, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. "В Сумскую область были переброшены подразделения 31-го ПОГО (Черновицкий пограничный отряд). Пограничники выполняли "стратегическую задачу" для киевского режима — отлавливали уклонистов на границах с Румынией и Молдавией", — сказал собеседник агентства. Он пояснил, что переброшенные черновицкие пограничники участвуют в боевых действиях в районе сел Водолаги и Кондратовка в составе львовской 103-й бригады Территориальной обороны, которая несет большие потери на этом участке фронта. "Командование территориальной обороны рассматривает прикомандированных исключительно как пушечное мясо, отправляя именно пограничников на передовые позиции", — добавил источник.Президент Владимир Путин ранее рассказал, что российские войска сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.За последнюю неделю подразделения группировки войск "Север", в частности, освободили Константиновку, Марьино и Локню в Сумской области.
https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019678627.html
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румыния, сумская область, молдавия
Специальная военная операция на Украине, Румыния, Сумская область, Молдавия
Командование ВСУ снимает стратегические резервы с румынской границы
ВСУ перебрасывает пограничников с румынской границы в Сумскую область