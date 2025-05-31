https://ria.ru/20250531/vrach-2020091088.html

Диетолог рассказала, как приготовить полезный для здоровья шашлык

Диетолог рассказала, как приготовить полезный для здоровья шашлык - РИА Новости, 31.05.2025

Диетолог рассказала, как приготовить полезный для здоровья шашлык

Для приготовления шашлыка лучше выбрать мясо цыпленка, индейки, кролика, рыбу или морепродукты, в качестве домашнего маринада можно использовать лимонный или... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T03:09:00+03:00

2025-05-31T03:09:00+03:00

2025-05-31T03:09:00+03:00

общество

антонина стародубова

шашлык

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Для приготовления шашлыка лучше выбрать мясо цыпленка, индейки, кролика, рыбу или морепродукты, в качестве домашнего маринада можно использовать лимонный или другой свежевыжатый сок из кислых фруктов или ягод, натуральный йогурт пониженной жирности, пюре из свежих помидоров, рассказала РИА Новости главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. "Выбирая вид мяса для шашлыка, следует отдать предпочтение сортам с низким содержанием жира, к которым относятся белое мясо цыпленка, индейки или мясо кролика, можно запечь на углях рыбу или морепродукты, например, кальмары или креветки. Рыба и морепродукты - источник незаменимых для организма пищевых веществ: омега-3 жирных кислот, йода, цинка", - рассказала Стародубова. По ее словам, при выборе мяса или готового шашлыка следует обращать внимание на сроки годности и соблюдать условия хранения продукта. Для доставки предварительно замаринованного мяса к месту проведения пикника необходимо использовать сумку-холодильник. "Если вы планируете приготовить блюда из маринованного мяса, то маринады лучше составлять самим. Готовые маринады на основе сложносоставных продуктов - готовых смесей, майонеза - содержат избыточное количество соли, а часто и дополнительные жиры. Иногда ошибочно полагают, что крепкие острые маринады на основе острых специй с добавлением столового уксуса позволяют дольше сохранить свежесть продукта. В пищевых количествах уксусная кислота и другие органические кислоты лишь незначительно препятствуют росту бактерий, а не прекращают его полностью, поэтому мариновать мясо рекомендуется в условиях холодильника и не более 6 часов", - отметила врач. Она добавила, что в качестве домашнего маринада для мяса и рыбы можно использовать лимонный или другой свежевыжатый сок из кислых фруктов или ягод - киви, яблок, лайма, клюквы, смородины. Для белого мяса основой для маринада может стать натуральный йогурт пониженной жирности, пюре из свежих помидоров или даже минеральная газированная вода. Рыба и морепродукты в маринадах обычно не нуждаются, перед приготовлением их можно слегка сбрызнуть лимонным соком для придания аромата. "Кисломолочные продукты - йогурт, айран, кефир - тоже широко используются при приготовлении маринадов, однако они не подойдут, если вы планируете долго добираться до места пикника. Минеральная вода тоже хорошо смягчает мясо, для этой цели подойдет обычная столовая газированная минеральная вода", - отметила диетолог. Стародубова рассказала, что в аккомпанемент к шашлыку хорошо подойдут свежие овощи и зелень. "Очень вкусными получаются приготовленные на гриле помидоры, сладкий перец, баклажаны, цукини, лук, чеснок и даже яблоки. К тому же овощи, приготовленные на мангале или гриле, подойдут для питания всей семьи. Овощи можно выбрать любые, главное - тщательно вымыть их, и лучше всего в домашних условиях. А если вы моете овощи на природе, то используйте для этого бутилированную воду", - добавила врач.

https://ria.ru/20250506/dietolog-2015182712.html

https://ria.ru/20250508/shashlyk-2015833432.html

https://ria.ru/20250511/retsepty-2013211424.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, антонина стародубова, шашлык