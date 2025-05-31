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ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара, сообщил Рогов
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара, сообщил Рогов - РИА Новости, 31.05.2025
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара, сообщил Рогов
Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:49:00+03:00
2025-05-31T13:49:00+03:00
2025-05-31T13:49:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ открыли огонь из ствольной артиллерии по береговой линии главного города энергетиков Запорожской области Энергодара", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, в городе было слышно не менее трех взрывов. "Более подробная информация уточняется", - добавил Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара, сообщил Рогов
Рогов: ВСУ нанесли удар из артиллерии по береговой линии Энергодара