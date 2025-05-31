https://ria.ru/20250531/vojska-2020129553.html

ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара, сообщил Рогов

ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара, сообщил Рогов - РИА Новости, 31.05.2025

ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара, сообщил Рогов

Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:49:00+03:00

2025-05-31T13:49:00+03:00

2025-05-31T13:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

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энергодар

запорожская область

владимир рогов

запорожская аэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ открыли огонь из ствольной артиллерии по береговой линии главного города энергетиков Запорожской области Энергодара", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, в городе было слышно не менее трех взрывов. "Более подробная информация уточняется", - добавил Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.

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энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, энергодар, запорожская область, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины