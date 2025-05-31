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ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара, сообщил Рогов - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:49 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/vojska-2020129553.html
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара, сообщил Рогов
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара, сообщил Рогов - РИА Новости, 31.05.2025
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара, сообщил Рогов
Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:49:00+03:00
2025-05-31T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
энергодар
запорожская область
владимир рогов
запорожская аэс
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Боевики ВСУ открыли огонь из ствольной артиллерии по береговой линии главного города энергетиков Запорожской области Энергодара", - сказал агентству Рогов. По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, в городе было слышно не менее трех взрывов. "Более подробная информация уточняется", - добавил Рогов. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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россия, энергодар, запорожская область, владимир рогов, запорожская аэс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Энергодар, Запорожская область, Владимир Рогов, Запорожская АЭС, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара, сообщил Рогов

Рогов: ВСУ нанесли удар из артиллерии по береговой линии Энергодара

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли удар из артиллерии по береговой линии города-спутника Запорожской АЭС Энергодара, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
«
"Боевики ВСУ открыли огонь из ствольной артиллерии по береговой линии главного города энергетиков Запорожской области Энергодара", - сказал агентству Рогов.
По словам председателя комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, в городе было слышно не менее трех взрывов.
"Более подробная информация уточняется", - добавил Рогов.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЭнергодарЗапорожская областьВладимир РоговЗапорожская АЭСВооруженные силы Украины
 
 
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