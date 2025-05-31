https://ria.ru/20250531/voennye-2020101978.html

Жители Сумской области негативно относятся к ВСУ, сообщил источник

Жители Сумской области негативно относятся к ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 31.05.2025

Жители Сумской области негативно относятся к ВСУ, сообщил источник

Украинские военные жалуются на местных жителей Сумской области из-за их отрицательного отношения к себе, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:46:00+03:00

2025-05-31T08:46:00+03:00

2025-05-31T08:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154838/53/1548385304_0:120:2294:1410_1920x0_80_0_0_8c2c613d0522763d4f16fc7a920cd279.jpg

МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинские военные жалуются на местных жителей Сумской области из-за их отрицательного отношения к себе, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. "Украинские пленные военнослужащие признают, что большинство жителей Сумской области с неприкрытой недоброжелательностью относятся к солдатам и офицерам ВСУ", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что украинские военные массово жалуются в соцсетях на местных жителей Сумской области, которые не хотят сдавать дома и квартиры военнослужащим. "Доступные варианты сдаваемого жилья для военнослужащих и "волонтеров" украинской армии предлагаются в несколько раз дороже рыночной цены", - добавил собеседник агентства.

https://ria.ru/20250529/ukraina-2019691965.html

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

сумская область, вооруженные силы украины