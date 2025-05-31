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Жители Сумской области негативно относятся к ВСУ, сообщил источник
Жители Сумской области негативно относятся к ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 31.05.2025
Жители Сумской области негативно относятся к ВСУ, сообщил источник
Украинские военные жалуются на местных жителей Сумской области из-за их отрицательного отношения к себе, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T08:46:00+03:00
2025-05-31T08:46:00+03:00
2025-05-31T08:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Украинские военные жалуются на местных жителей Сумской области из-за их отрицательного отношения к себе, сообщили РИА Новости в российском силовом ведомстве. "Украинские пленные военнослужащие признают, что большинство жителей Сумской области с неприкрытой недоброжелательностью относятся к солдатам и офицерам ВСУ", - сказал собеседник агентства. Источник уточнил, что украинские военные массово жалуются в соцсетях на местных жителей Сумской области, которые не хотят сдавать дома и квартиры военнослужащим. "Доступные варианты сдаваемого жилья для военнослужащих и "волонтеров" украинской армии предлагаются в несколько раз дороже рыночной цены", - добавил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250529/ukraina-2019691965.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины
Жители Сумской области негативно относятся к ВСУ, сообщил источник
Военные ВСУ жалуются на недоброжелательное отношение жителей Сумской области