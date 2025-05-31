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В Новгородской области водитель мусоровоза умер от удара током на кладбище - РИА Новости, 31.05.2025
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20:01 31.05.2025 (обновлено: 20:02 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/voditel-2020179188.html
В Новгородской области водитель мусоровоза умер от удара током на кладбище
В Новгородской области водитель мусоровоза умер от удара током на кладбище - РИА Новости, 31.05.2025
В Новгородской области водитель мусоровоза умер от удара током на кладбище
Водитель грузовика при вывозе мусора с кладбища в Новгородской области приблизился к высоковольтной линии электропередачи и получил удар током, умер на месте... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T20:01:00+03:00
2025-05-31T20:02:00+03:00
происшествия
новгородская область
новгородский район
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Водитель грузовика при вывозе мусора с кладбища в Новгородской области приблизился к высоковольтной линии электропередачи и получил удар током, умер на месте происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Уточняется, что сообщение о гибели 53-летнего водителя большегрузного автомобиля в результате поражения электрическим током в селе Бронница Новгородского района поступило в пятницу в следственные органы. "По предварительным данным, погибший выполнял работы по вывозу мусора с территории кладбища в селе Бронница. Во время погрузки кузов автомобиля приблизился к высоковольтной линии электропередачи, мужчина получил удар электрическим током, вследствие чего скончался на месте происшествия... По данному факту... проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований по охране труда на предприятии.
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происшествия, новгородская область, новгородский район
Происшествия, Новгородская область, Новгородский район
В Новгородской области водитель мусоровоза умер от удара током на кладбище

Водитель грузовика в Новгородской области погиб при вывозе мусора с кладбища

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Водитель грузовика при вывозе мусора с кладбища в Новгородской области приблизился к высоковольтной линии электропередачи и получил удар током, умер на месте происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
Уточняется, что сообщение о гибели 53-летнего водителя большегрузного автомобиля в результате поражения электрическим током в селе Бронница Новгородского района поступило в пятницу в следственные органы.
«
"По предварительным данным, погибший выполнял работы по вывозу мусора с территории кладбища в селе Бронница. Во время погрузки кузов автомобиля приблизился к высоковольтной линии электропередачи, мужчина получил удар электрическим током, вследствие чего скончался на месте происшествия... По данному факту... проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований по охране труда на предприятии.
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