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В Новгородской области водитель мусоровоза умер от удара током на кладбище

В Новгородской области водитель мусоровоза умер от удара током на кладбище - РИА Новости, 31.05.2025

В Новгородской области водитель мусоровоза умер от удара током на кладбище

Водитель грузовика при вывозе мусора с кладбища в Новгородской области приблизился к высоковольтной линии электропередачи и получил удар током, умер на месте... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T20:01:00+03:00

2025-05-31T20:01:00+03:00

2025-05-31T20:02:00+03:00

происшествия

новгородская область

новгородский район

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 31 мая - РИА Новости. Водитель грузовика при вывозе мусора с кладбища в Новгородской области приблизился к высоковольтной линии электропередачи и получил удар током, умер на месте происшествия, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по региону. Уточняется, что сообщение о гибели 53-летнего водителя большегрузного автомобиля в результате поражения электрическим током в селе Бронница Новгородского района поступило в пятницу в следственные органы. "По предварительным данным, погибший выполнял работы по вывозу мусора с территории кладбища в селе Бронница. Во время погрузки кузов автомобиля приблизился к высоковольтной линии электропередачи, мужчина получил удар электрическим током, вследствие чего скончался на месте происшествия... По данному факту... проводится процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение требований по охране труда на предприятии.

https://ria.ru/20250204/dush-1997393028.html

новгородская область

новгородский район

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Наталья Макарова

происшествия, новгородская область, новгородский район