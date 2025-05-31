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Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России на выходных
Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России на выходных - РИА Новости, 31.05.2025
Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России на выходных
Понижение температуры примерно на 5 градусов ожидается в Центральной России на выходных после недели июльской погоды, при этом температура в первые дни лета все РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T02:37:00+03:00
2025-05-31T02:37:00+03:00
2025-05-31T02:37:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Понижение температуры примерно на 5 градусов ожидается в Центральной России на выходных после недели июльской погоды, при этом температура в первые дни лета все равно будет немного выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Ожидается парадокс: начало лета будет более прохладным, чем конец весны. Связано это с тем, что последняя неделя весны была очень жаркая – на 7 градусов температура превышала норму", - сказал Вильфанд. Он уточнил, что аномально теплая погода, характерная для июля, в Центральной России была связана с антициклоном. "Начиная с 31 мая перемещение антициклона на восток приводит к тому, что меняется направление воздуха. Если до этого он перемещался с юга, то со второй половины дня в субботу воздух будет уже с запада и даже с северо-запада. Понятно, что этот воздух уже будет насыщен влагой, и уже будет облачная погода", - сообщил метеоролог. По его словам, температура в воскресенье, 1 июня, будет примерно на 5 градусов ниже, чем в последнюю неделю мая. Синоптик подчеркнул, что похолоданием такое понижение считать нельзя, дневные температуры в начале следующей недели будут в диапазоне от 19 до 24 градусов, а это все равно выше климатической нормы на 1-1,5 градуса.
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд предупредил о похолодании в Центральной России на выходных
Вильфанд: в Центральной России на выходных ожидается похолодание на 5 градусов
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Понижение температуры примерно на 5 градусов ожидается в Центральной России на выходных после недели июльской погоды, при этом температура в первые дни лета все равно будет немного выше нормы, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Ожидается парадокс: начало лета будет более прохладным, чем конец весны. Связано это с тем, что последняя неделя весны была очень жаркая – на 7 градусов температура превышала норму", - сказал Вильфанд
.
Он уточнил, что аномально теплая погода, характерная для июля, в Центральной России была связана с антициклоном.
"Начиная с 31 мая перемещение антициклона на восток приводит к тому, что меняется направление воздуха. Если до этого он перемещался с юга, то со второй половины дня в субботу воздух будет уже с запада и даже с северо-запада. Понятно, что этот воздух уже будет насыщен влагой, и уже будет облачная погода", - сообщил метеоролог.
По его словам, температура в воскресенье, 1 июня, будет примерно на 5 градусов ниже, чем в последнюю неделю мая. Синоптик подчеркнул, что похолоданием такое понижение считать нельзя, дневные температуры в начале следующей недели будут в диапазоне от 19 до 24 градусов, а это все равно выше климатической нормы на 1-1,5 градуса.