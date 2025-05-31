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В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов - РИА Новости, 31.05.2025
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17:18 31.05.2025 (обновлено: 17:20 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/veypy-2020155043.html
В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов
В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов - РИА Новости, 31.05.2025
В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов
Власти Великобритании вводят с 1 июня запрет на продажу одноразовых вейпов, сообщило в субботу британское министерство окружающей среды, продовольствия и... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:18:00+03:00
2025-05-31T17:20:00+03:00
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ЛОНДОН, 31 мая – РИА Новости. Власти Великобритании вводят с 1 июня запрет на продажу одноразовых вейпов, сообщило в субботу британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. "С завтрашнего дня (воскресенье, 1 июня) продажа одноразовых вейпов будет запрещена во всех магазинах", - говорится в заявлении ведомства на сайте правительства. Мера направлена на борьбу с широким распространением вейпов среди школьников и с ущербом, который они наносят окружающей среде. Помимо загрязнения среды, эти устройства могут вызвать пожар при неправильной утилизации, а процесс их переработки довольно затруднителен, поскольку их приходится разбирать вручную. Нарушение запрета на продажу одноразовых вейпов будет караться штрафом в 200 фунтов стерлингов и конфискацией продукции. При повторных нарушениях торговцам может грозить штраф в неограниченном размере и даже тюремный срок, сообщает министерство.
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в мире, великобритания, технологии
В мире, Великобритания, Технологии
В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов

В Великобритании с 1 июня вступит в силу запрет на продажу одноразовых вейпов

© AP Photo / Nam Y. Huh, FileМужчина курит электронную сигарету
Мужчина курит электронную сигарету - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Nam Y. Huh, File
Мужчина курит электронную сигарету. Архивное фото
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ЛОНДОН, 31 мая – РИА Новости. Власти Великобритании вводят с 1 июня запрет на продажу одноразовых вейпов, сообщило в субботу британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
«
"С завтрашнего дня (воскресенье, 1 июня) продажа одноразовых вейпов будет запрещена во всех магазинах", - говорится в заявлении ведомства на сайте правительства.
Мера направлена на борьбу с широким распространением вейпов среди школьников и с ущербом, который они наносят окружающей среде. Помимо загрязнения среды, эти устройства могут вызвать пожар при неправильной утилизации, а процесс их переработки довольно затруднителен, поскольку их приходится разбирать вручную.
Нарушение запрета на продажу одноразовых вейпов будет караться штрафом в 200 фунтов стерлингов и конфискацией продукции. При повторных нарушениях торговцам может грозить штраф в неограниченном размере и даже тюремный срок, сообщает министерство.
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