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В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов
В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов - РИА Новости, 31.05.2025
В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов
Власти Великобритании вводят с 1 июня запрет на продажу одноразовых вейпов, сообщило в субботу британское министерство окружающей среды, продовольствия и... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:18:00+03:00
2025-05-31T17:18:00+03:00
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ЛОНДОН, 31 мая – РИА Новости. Власти Великобритании вводят с 1 июня запрет на продажу одноразовых вейпов, сообщило в субботу британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. "С завтрашнего дня (воскресенье, 1 июня) продажа одноразовых вейпов будет запрещена во всех магазинах", - говорится в заявлении ведомства на сайте правительства. Мера направлена на борьбу с широким распространением вейпов среди школьников и с ущербом, который они наносят окружающей среде. Помимо загрязнения среды, эти устройства могут вызвать пожар при неправильной утилизации, а процесс их переработки довольно затруднителен, поскольку их приходится разбирать вручную. Нарушение запрета на продажу одноразовых вейпов будет караться штрафом в 200 фунтов стерлингов и конфискацией продукции. При повторных нарушениях торговцам может грозить штраф в неограниченном размере и даже тюремный срок, сообщает министерство.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, технологии
В мире, Великобритания, Технологии
В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов
В Великобритании с 1 июня вступит в силу запрет на продажу одноразовых вейпов
ЛОНДОН, 31 мая – РИА Новости. Власти Великобритании вводят с 1 июня запрет на продажу одноразовых вейпов, сообщило в субботу британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства.
«
"С завтрашнего дня (воскресенье, 1 июня) продажа одноразовых вейпов будет запрещена во всех магазинах", - говорится в заявлении ведомства на сайте правительства.
Мера направлена на борьбу с широким распространением вейпов среди школьников и с ущербом, который они наносят окружающей среде. Помимо загрязнения среды, эти устройства могут вызвать пожар при неправильной утилизации, а процесс их переработки довольно затруднителен, поскольку их приходится разбирать вручную.
Нарушение запрета на продажу одноразовых вейпов будет караться штрафом в 200 фунтов стерлингов и конфискацией продукции. При повторных нарушениях торговцам может грозить штраф в неограниченном размере и даже тюремный срок, сообщает министерство.