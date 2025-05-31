https://ria.ru/20250531/veypy-2020155043.html

В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов

В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов - РИА Новости, 31.05.2025

В Великобритании запретят продажу одноразовых вейпов

Власти Великобритании вводят с 1 июня запрет на продажу одноразовых вейпов, сообщило в субботу британское министерство окружающей среды, продовольствия и... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T17:18:00+03:00

2025-05-31T17:18:00+03:00

2025-05-31T17:20:00+03:00

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ЛОНДОН, 31 мая – РИА Новости. Власти Великобритании вводят с 1 июня запрет на продажу одноразовых вейпов, сообщило в субботу британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. "С завтрашнего дня (воскресенье, 1 июня) продажа одноразовых вейпов будет запрещена во всех магазинах", - говорится в заявлении ведомства на сайте правительства. Мера направлена на борьбу с широким распространением вейпов среди школьников и с ущербом, который они наносят окружающей среде. Помимо загрязнения среды, эти устройства могут вызвать пожар при неправильной утилизации, а процесс их переработки довольно затруднителен, поскольку их приходится разбирать вручную. Нарушение запрета на продажу одноразовых вейпов будет караться штрафом в 200 фунтов стерлингов и конфискацией продукции. При повторных нарушениях торговцам может грозить штраф в неограниченном размере и даже тюремный срок, сообщает министерство.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, технологии