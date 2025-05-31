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Илиинский храм УПЦ захватили в Черновицкой области Украины
Илиинский храм УПЦ захватили в Черновицкой области Украины - РИА Новости, 31.05.2025
Илиинский храм УПЦ захватили в Черновицкой области Украины
В Черновицкой области Украины при содействии полиции захвачен Илиинский храм Украинской Православной Церкви (УПЦ) сторонниками раскольнической "Православной... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T23:00:00+03:00
2025-05-31T23:00:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Черновицкой области Украины при содействии полиции захвачен Илиинский храм Украинской Православной Церкви (УПЦ) сторонниками раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), сообщает сайт РПЦ. "В пятницу "клирики" и активисты "ПЦУ" при поддержке полиции ворвались на территорию Ильинского храма Украинской Православной Церкви (УПЦ) в селе Заболотье Черновицкой области Украины и штурмом захватили церковь. Рейдеры, избивая верующих, взломали дверь и ворвались в храм. Полиция прикрывала боевиков, ломающих двери", - говорится в сообщении. После захвата силовики выстроились вокруг храма, чтобы не допустить туда прихожан. "Члены общины захваченного храма собрались рядом со своей церковью и молились. "Священник" раскольнической структуры Петр Андрийчук, участвовавший в захвате, ругался с прихожанками, а потом дважды ударил одну из верующих ногой. В рейде захвата был и "капеллан" "ПЦУ" Роман Грищук, он участник нескольких рейдерских захватов православных храмов на Буковине", - отмечается на сайте РПЦ. Захватчики занесли в храм пакеты с едой, туристические коврики и остались там ночевать.
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Илиинский храм УПЦ захватили в Черновицкой области Украины
РПЦ: на Украине при содействии полиции захвачен Илиинский храм УПЦ