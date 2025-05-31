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Илиинский храм УПЦ захватили в Черновицкой области Украины - РИА Новости, 31.05.2025
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Религия
 
23:00 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020194759.html
Илиинский храм УПЦ захватили в Черновицкой области Украины
Илиинский храм УПЦ захватили в Черновицкой области Украины - РИА Новости, 31.05.2025
Илиинский храм УПЦ захватили в Черновицкой области Украины
В Черновицкой области Украины при содействии полиции захвачен Илиинский храм Украинской Православной Церкви (УПЦ) сторонниками раскольнической "Православной... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T23:00:00+03:00
2025-05-31T23:00:00+03:00
религия
черновицкая область
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русская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Черновицкой области Украины при содействии полиции захвачен Илиинский храм Украинской Православной Церкви (УПЦ) сторонниками раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), сообщает сайт РПЦ. "В пятницу "клирики" и активисты "ПЦУ" при поддержке полиции ворвались на территорию Ильинского храма Украинской Православной Церкви (УПЦ) в селе Заболотье Черновицкой области Украины и штурмом захватили церковь. Рейдеры, избивая верующих, взломали дверь и ворвались в храм. Полиция прикрывала боевиков, ломающих двери", - говорится в сообщении. После захвата силовики выстроились вокруг храма, чтобы не допустить туда прихожан. "Члены общины захваченного храма собрались рядом со своей церковью и молились. "Священник" раскольнической структуры Петр Андрийчук, участвовавший в захвате, ругался с прихожанками, а потом дважды ударил одну из верующих ногой. В рейде захвата был и "капеллан" "ПЦУ" Роман Грищук, он участник нескольких рейдерских захватов православных храмов на Буковине", - отмечается на сайте РПЦ. Захватчики занесли в храм пакеты с едой, туристические коврики и остались там ночевать.
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черновицкая область, украина, русская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Черновицкая область, Украина, Русская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, В мире
Илиинский храм УПЦ захватили в Черновицкой области Украины

РПЦ: на Украине при содействии полиции захвачен Илиинский храм УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСотрудник Украинской полиции
Сотрудник Украинской полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Сотрудник Украинской полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. В Черновицкой области Украины при содействии полиции захвачен Илиинский храм Украинской Православной Церкви (УПЦ) сторонниками раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ), сообщает сайт РПЦ.
"В пятницу "клирики" и активисты "ПЦУ" при поддержке полиции ворвались на территорию Ильинского храма Украинской Православной Церкви (УПЦ) в селе Заболотье Черновицкой области Украины и штурмом захватили церковь. Рейдеры, избивая верующих, взломали дверь и ворвались в храм. Полиция прикрывала боевиков, ломающих двери", - говорится в сообщении.
После захвата силовики выстроились вокруг храма, чтобы не допустить туда прихожан.
"Члены общины захваченного храма собрались рядом со своей церковью и молились. "Священник" раскольнической структуры Петр Андрийчук, участвовавший в захвате, ругался с прихожанками, а потом дважды ударил одну из верующих ногой. В рейде захвата был и "капеллан" "ПЦУ" Роман Грищук, он участник нескольких рейдерских захватов православных храмов на Буковине", - отмечается на сайте РПЦ.
Захватчики занесли в храм пакеты с едой, туристические коврики и остались там ночевать.
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