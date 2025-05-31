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При обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадали дворец культуры и школа
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадали дворец культуры и школа - РИА Новости, 31.05.2025
При обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадали дворец культуры и школа
Дворец культуры имени Чернышевского", Пантелеймоновская школа Ясиноватского муниципального округа и административное здание пострадали в результате обстрелов... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T22:33:00+03:00
2025-05-31T22:33:00+03:00
2025-05-31T22:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
пантелеймоновка (горловский район)
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ДОНЕЦК, 31 мая - РИА Новости. Дворец культуры имени Чернышевского", Пантелеймоновская школа Ясиноватского муниципального округа и административное здание пострадали в результате обстрелов украинских войск населенного пункта Пантелеймоновка в ДНР в субботу, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. По данным управления, Ясиноватский муниципальный округ Пантелеймоновки был атакован в 05.00 по мск в субботу ракетой из РСЗО. "По оперативным линиям управления по вопросам документирования военных преступлений Украины за 31 мая по состоянию на 22.00 поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: населенный пункт Пантелеймоновка: - МБУ "Дворец культуры имени Чернышевского" по улице Карла Маркса; - ГБОУ "Пантелеймоновская школа Ясиноватского муниципального округа" по улице Сердюкова, административное здание по улице Сердюкова", - говорится в Telegram-канале ведомства. Кроме того, в результате обстрелов пострадали детская площадка и многоквартирные жилые дома по улице Сердюкова, а также многоквартирные жилые дома по улице Карла Маркса.
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При обстреле Пантелеймоновки в ДНР пострадали дворец культуры и школа
При обстреле Пантелеймоновки со стороны ВСУ пострадали дворец культуры и школа