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"Атакуют Россию". Дерзкое заявление Мерца вызвало шок в Турции - РИА Новости, 31.05.2025
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20:58 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020184207.html
"Атакуют Россию". Дерзкое заявление Мерца вызвало шок в Турции
"Атакуют Россию". Дерзкое заявление Мерца вызвало шок в Турции - РИА Новости, 31.05.2025
"Атакуют Россию". Дерзкое заявление Мерца вызвало шок в Турции
Германия станет непосредственной участницей конфликта на Украине в случае поставки Киеву дальнобойных ракет, пишет журналист Фуад Сафаров в статье для турецкого РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T20:58:00+03:00
2025-05-31T20:58:00+03:00
в мире
украина
германия
россия
дмитрий песков
вооруженные силы украины
фридрих мерц
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Германия станет непосредственной участницей конфликта на Украине в случае поставки Киеву дальнобойных ракет, пишет журналист Фуад Сафаров в статье для турецкого издания dikGAZETE, комментируя заявление главы немецкого правительства Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Украине."Украинские военные не могут использовать ракеты, которые Германия собирается отправить на Украину. С точки зрения технических возможностей. Эксплуатировать их, очевидно, будут немецкие военнослужащие. А это означает непосредственное вовлечение Германии в российско-украинский конфликт. Если немецкие ракеты атакуют Россию, Москве придется дать жесткий ответ, чтобы уничтожить эти вооружения и тех, кто их использует. Россия уже ранее предпринимала такие шаги. Места, где находились иностранные военные на Украине, подлежали уничтожению точными ударами", — заявил он.По мнению обозревателя, в Германии знают о жестком ответе России в случае поставки дальнобойных ракет, однако некоторые высокопоставленные немецкие чиновники хотят реванша за поражение Берлина во Второй мировой войне.В понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Канцлер в среду также объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020176215.html
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в мире, украина, германия, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, фридрих мерц
В мире, Украина, Германия, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Фридрих Мерц
"Атакуют Россию". Дерзкое заявление Мерца вызвало шок в Турции

DikGAZETE: ФРГ станет участницей конфликта, если будет поставлять ракеты Украине

© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц и Владимир Зеленский
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Германия станет непосредственной участницей конфликта на Украине в случае поставки Киеву дальнобойных ракет, пишет журналист Фуад Сафаров в статье для турецкого издания dikGAZETE, комментируя заявление главы немецкого правительства Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Украине.
"Украинские военные не могут использовать ракеты, которые Германия собирается отправить на Украину. С точки зрения технических возможностей. Эксплуатировать их, очевидно, будут немецкие военнослужащие. А это означает непосредственное вовлечение Германии в российско-украинский конфликт. Если немецкие ракеты атакуют Россию, Москве придется дать жесткий ответ, чтобы уничтожить эти вооружения и тех, кто их использует. Россия уже ранее предпринимала такие шаги. Места, где находились иностранные военные на Украине, подлежали уничтожению точными ударами", — заявил он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
В Германии призвали Мерца подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией
Вчера, 19:39
По мнению обозревателя, в Германии знают о жестком ответе России в случае поставки дальнобойных ракет, однако некоторые высокопоставленные немецкие чиновники хотят реванша за поражение Берлина во Второй мировой войне.
В понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Канцлер в среду также объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Соберем "Таурус"": в Киеве жестко высмеяли угрозы Мерца в адрес России
Вчера, 01:38
 
В миреУкраинаГерманияРоссияДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныФридрих Мерц
 
 
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