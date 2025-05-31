https://ria.ru/20250531/ukraina-2020184207.html

"Атакуют Россию". Дерзкое заявление Мерца вызвало шок в Турции

"Атакуют Россию". Дерзкое заявление Мерца вызвало шок в Турции - РИА Новости, 31.05.2025

"Атакуют Россию". Дерзкое заявление Мерца вызвало шок в Турции

Германия станет непосредственной участницей конфликта на Украине в случае поставки Киеву дальнобойных ракет, пишет журналист Фуад Сафаров в статье для турецкого РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T20:58:00+03:00

2025-05-31T20:58:00+03:00

2025-05-31T20:58:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Германия станет непосредственной участницей конфликта на Украине в случае поставки Киеву дальнобойных ракет, пишет журналист Фуад Сафаров в статье для турецкого издания dikGAZETE, комментируя заявление главы немецкого правительства Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Украине."Украинские военные не могут использовать ракеты, которые Германия собирается отправить на Украину. С точки зрения технических возможностей. Эксплуатировать их, очевидно, будут немецкие военнослужащие. А это означает непосредственное вовлечение Германии в российско-украинский конфликт. Если немецкие ракеты атакуют Россию, Москве придется дать жесткий ответ, чтобы уничтожить эти вооружения и тех, кто их использует. Россия уже ранее предпринимала такие шаги. Места, где находились иностранные военные на Украине, подлежали уничтожению точными ударами", — заявил он.По мнению обозревателя, в Германии знают о жестком ответе России в случае поставки дальнобойных ракет, однако некоторые высокопоставленные немецкие чиновники хотят реванша за поражение Берлина во Второй мировой войне.В понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Канцлер в среду также объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020176215.html

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в мире, украина, германия, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины, фридрих мерц