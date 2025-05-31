"Атакуют Россию". Дерзкое заявление Мерца вызвало шок в Турции
DikGAZETE: ФРГ станет участницей конфликта, если будет поставлять ракеты Украине
© AP Photo / Markus SchreiberФридрих Мерц и Владимир Зеленский
© AP Photo / Markus Schreiber
Фридрих Мерц и Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Германия станет непосредственной участницей конфликта на Украине в случае поставки Киеву дальнобойных ракет, пишет журналист Фуад Сафаров в статье для турецкого издания dikGAZETE, комментируя заявление главы немецкого правительства Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Украине.
"Украинские военные не могут использовать ракеты, которые Германия собирается отправить на Украину. С точки зрения технических возможностей. Эксплуатировать их, очевидно, будут немецкие военнослужащие. А это означает непосредственное вовлечение Германии в российско-украинский конфликт. Если немецкие ракеты атакуют Россию, Москве придется дать жесткий ответ, чтобы уничтожить эти вооружения и тех, кто их использует. Россия уже ранее предпринимала такие шаги. Места, где находились иностранные военные на Украине, подлежали уничтожению точными ударами", — заявил он.
По мнению обозревателя, в Германии знают о жестком ответе России в случае поставки дальнобойных ракет, однако некоторые высокопоставленные немецкие чиновники хотят реванша за поражение Берлина во Второй мировой войне.
В понедельник Мерц сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Канцлер в среду также объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
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