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США не хотят, чтобы переговоры по Украине затягивались, заявили в Госдепе - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:44 31.05.2025 (обновлено: 19:56 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020177180.html
США не хотят, чтобы переговоры по Украине затягивались, заявили в Госдепе
США не хотят, чтобы переговоры по Украине затягивались, заявили в Госдепе - РИА Новости, 31.05.2025
США не хотят, чтобы переговоры по Украине затягивались, заявили в Госдепе
США не хотят, чтобы переговоры России и Украины затягивались на годы, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:44:00+03:00
2025-05-31T19:56:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир мединский
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. США не хотят, чтобы переговоры России и Украины затягивались на годы, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News."Это не вопрос долгого времени. Это не просто стандартная операционная процедура. Это не будет продолжаться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти. &lt;…&gt; Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение", — отметила она.Брюс добавила, что президент США Дональд Трамп по-прежнему надеется на завершение конфликта на Украине и остается оптимистом.Переговоры по УкраинеНовый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250531/kampaniya-2020028545.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир мединский
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Мединский
США не хотят, чтобы переговоры по Украине затягивались, заявили в Госдепе

Госдеп: США не хотят, чтобы переговоры по Украине затягивались на годы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВАШИНГТОН, 31 мая — РИА Новости. США не хотят, чтобы переговоры России и Украины затягивались на годы, заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс в эфире телеканала Fox News.
"Это не вопрос долгого времени. Это не просто стандартная операционная процедура. Это не будет продолжаться месяцами или годами, когда у нас есть стандарты и ориентиры того, что должно произойти. <…> Есть момент, когда вам нужно достичь цели, особенно если каждый день имеет значение", — отметила она.
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Брюс добавила, что президент США Дональд Трамп по-прежнему надеется на завершение конфликта на Украине и остается оптимистом.

Переговоры по Украине

Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир Мединский
 
 
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