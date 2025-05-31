https://ria.ru/20250531/ukraina-2020176043.html

В Житомире мужчина бросил гранату в людей

В Житомире мужчина бросил гранату в людей - РИА Новости, 31.05.2025

В Житомире мужчина бросил гранату в людей

В Житомире на северо-западе Украины мужчина кинул гранату в людей, сообщила пресс-служба полиции по Житомирской области. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T19:37:00+03:00

2025-05-31T19:37:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Житомире на северо-западе Украины мужчина кинул гранату в людей, сообщила пресс-служба полиции по Житомирской области."Мужчина бросил гранату в группу людей возле магазина и скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.Взрыв прогремел рядом с супермаркетом. Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером.По данным полиции, ранения получили шестеро местных жителей, они были госпитализированы.

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020154865.html

https://ria.ru/20250403/vzryv-2009159342.html

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