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В Житомире мужчина бросил гранату в людей - РИА Новости, 31.05.2025
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19:37 31.05.2025 (обновлено: 19:42 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020176043.html
В Житомире мужчина бросил гранату в людей
В Житомире мужчина бросил гранату в людей - РИА Новости, 31.05.2025
В Житомире мужчина бросил гранату в людей
В Житомире на северо-западе Украины мужчина кинул гранату в людей, сообщила пресс-служба полиции по Житомирской области. РИА Новости, 31.05.2025
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Житомире на северо-западе Украины мужчина кинул гранату в людей, сообщила пресс-служба полиции по Житомирской области."Мужчина бросил гранату в группу людей возле магазина и скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.Взрыв прогремел рядом с супермаркетом. Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером.По данным полиции, ранения получили шестеро местных жителей, они были госпитализированы.
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020154865.html
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в мире, житомир, украина, житомирская область
В мире, Житомир, Украина, Житомирская область
В Житомире мужчина бросил гранату в людей

В Житомире мужчина кинул гранату в группу людей возле супермаркета

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Житомире на северо-западе Украины мужчина кинул гранату в людей, сообщила пресс-служба полиции по Житомирской области.
"Мужчина бросил гранату в группу людей возле магазина и скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.
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Взрыв прогремел рядом с супермаркетом. Уточняется, что инцидент произошел накануне вечером.
По данным полиции, ранения получили шестеро местных жителей, они были госпитализированы.
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