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Решения по Украине должны принимать Москва и Киев, заявили в Госдепе - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:33 31.05.2025 (обновлено: 19:42 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020175596.html
Решения по Украине должны принимать Москва и Киев, заявили в Госдепе
Решения по Украине должны принимать Москва и Киев, заявили в Госдепе - РИА Новости, 31.05.2025
Решения по Украине должны принимать Москва и Киев, заявили в Госдепе
Решения по урегулированию конфликта на Украине должны приниматься Москвой и Киевом за столом переговоров, хотя у США есть свои требования по этому вопросу,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:33:00+03:00
2025-05-31T19:42:00+03:00
в мире
специальная военная операция на украине
украина
москва
киев
дональд трамп
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Решения по урегулированию конфликта на Украине должны приниматься Москвой и Киевом за столом переговоров, хотя у США есть свои требования по этому вопросу, заявила в субботу официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Сейчас, очевидно, в рамках переговоров, которые я не могу комментировать, или в любых дипломатических подходах, президент (Дональд Трамп - ред.) очень публично заявляет, что он чувствует… Но это (условия урегулирования конфликта - ред.) уже должно быть между сторонами - между Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них", - сказала она в эфире телеканала Fox News, комментируя обсуждение Москвой и Киевом условий урегулирования конфликта.
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в мире, украина, москва, киев, дональд трамп, государственный департамент сша
В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Киев, Дональд Трамп, Государственный департамент США
Решения по Украине должны принимать Москва и Киев, заявили в Госдепе

Госдеп: решения по Украине Москва и Киев должны принимать за столом переговоров

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
Флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Решения по урегулированию конфликта на Украине должны приниматься Москвой и Киевом за столом переговоров, хотя у США есть свои требования по этому вопросу, заявила в субботу официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс.
"Сейчас, очевидно, в рамках переговоров, которые я не могу комментировать, или в любых дипломатических подходах, президент (Дональд Трамп - ред.) очень публично заявляет, что он чувствует… Но это (условия урегулирования конфликта - ред.) уже должно быть между сторонами - между Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них", - сказала она в эфире телеканала Fox News, комментируя обсуждение Москвой и Киевом условий урегулирования конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваКиевДональд ТрампГосударственный департамент США
 
 
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