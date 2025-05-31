https://ria.ru/20250531/ukraina-2020175596.html

Решения по Украине должны принимать Москва и Киев, заявили в Госдепе

Решения по Украине должны принимать Москва и Киев, заявили в Госдепе - РИА Новости, 31.05.2025

Решения по Украине должны принимать Москва и Киев, заявили в Госдепе

Решения по урегулированию конфликта на Украине должны приниматься Москвой и Киевом за столом переговоров, хотя у США есть свои требования по этому вопросу,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T19:33:00+03:00

2025-05-31T19:33:00+03:00

2025-05-31T19:42:00+03:00

в мире

специальная военная операция на украине

украина

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Решения по урегулированию конфликта на Украине должны приниматься Москвой и Киевом за столом переговоров, хотя у США есть свои требования по этому вопросу, заявила в субботу официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс."Сейчас, очевидно, в рамках переговоров, которые я не могу комментировать, или в любых дипломатических подходах, президент (Дональд Трамп - ред.) очень публично заявляет, что он чувствует… Но это (условия урегулирования конфликта - ред.) уже должно быть между сторонами - между Украиной и Россией. Мы посадили людей за стол переговоров. Они знают, какие наши требования, но это действительно будет зависеть от них", - сказала она в эфире телеканала Fox News, комментируя обсуждение Москвой и Киевом условий урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250531/makron-2020166524.html

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в мире, украина, москва, киев, дональд трамп, государственный департамент сша