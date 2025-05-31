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Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью - РИА Новости, 31.05.2025
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
Российская ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:57:00+03:00
2025-05-31T17:57:00+03:00
2025-05-31T17:57:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ. "Около 16.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, курская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Происшествия
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью
МО: силы ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью