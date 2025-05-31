"Мир на грани". Шокирующее событие на Украине вызвало бешенство в Австрии
© Кадр видео из соцсетейЛюди заблокировали автомобиль ТЦК в городе Каменец-Подольский на западе Украины
© Кадр видео из соцсетей
Люди заблокировали автомобиль ТЦК в городе Каменец-Подольский на западе Украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Читатели австрийского издания EXXpress отреагировали на инцидент с протестом против мобилизации на Украине, когда около ста человек заблокировали автомобиль военкомата с насильно мобилизованным мужчиной.
"Многие просто не хотят умирать только потому, что Зеленский увлекся самолюбованием!" — поделился мнением пользователь.
"На Украине население обманывают так же, как и на Западе, и приятно видеть, что оно сопротивляется", — высказался читатель.
"Украинцы хотят мира. Только Зеленский и ЕС хотят войны. Ничего нового — жертвы политических игр власти в собственной стране", — заявил другой.
"Можно сказать так: люди сыты по горло военными играми, в которые играет Зеленский вместе со всем "просветленным Западом". Как показывают многочисленные отчеты, многие предупреждали, что расширение НАТО на восток закончится катастрофой. И вот, что мы имеем: браво, все сделано "правильно", экономика в руинах, десятки тысяч погибших, мир на грани третьей мировой войны", — заключил один из комментаторов.
Вчера украинское издание "Страна.ua" сообщило, что около ста жителей Каменец-Подольского на Украине вступили в конфликт с сотрудниками военкомата. Люди заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным мужчиной и порезали шины.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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