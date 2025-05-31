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"Мир на грани". Шокирующее событие на Украине вызвало бешенство в Австрии - РИА Новости, 31.05.2025
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17:40 31.05.2025 (обновлено: 23:53 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020154865.html
"Мир на грани". Шокирующее событие на Украине вызвало бешенство в Австрии
"Мир на грани". Шокирующее событие на Украине вызвало бешенство в Австрии - РИА Новости, 31.05.2025
"Мир на грани". Шокирующее событие на Украине вызвало бешенство в Австрии
Читатели австрийского издания EXXpress отреагировали на инцидент с протестом против мобилизации на Украине, когда около ста человек заблокировали автомобиль... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T17:40:00+03:00
2025-05-31T23:53:00+03:00
в мире
украина
австрия
каменец-подольский
нато
евросоюз
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Читатели австрийского издания EXXpress отреагировали на инцидент с протестом против мобилизации на Украине, когда около ста человек заблокировали автомобиль военкомата с насильно мобилизованным мужчиной."Многие просто не хотят умирать только потому, что Зеленский увлекся самолюбованием!" — поделился мнением пользователь."На Украине население обманывают так же, как и на Западе, и приятно видеть, что оно сопротивляется", — высказался читатель."Украинцы хотят мира. Только Зеленский и ЕС хотят войны. Ничего нового — жертвы политических игр власти в собственной стране", — заявил другой."Можно сказать так: люди сыты по горло военными играми, в которые играет Зеленский вместе со всем "просветленным Западом". Как показывают многочисленные отчеты, многие предупреждали, что расширение НАТО на восток закончится катастрофой. И вот, что мы имеем: браво, все сделано "правильно", экономика в руинах, десятки тысяч погибших, мир на грани третьей мировой войны", — заключил один из комментаторов.Вчера украинское издание "Страна.ua" сообщило, что около ста жителей Каменец-Подольского на Украине вступили в конфликт с сотрудниками военкомата. Люди заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным мужчиной и порезали шины.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250526/mobilizatsiya-2019061253.html
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в мире, украина, австрия, каменец-подольский, нато, евросоюз
В мире, Украина, Австрия, Каменец-Подольский, НАТО, Евросоюз

"Мир на грани". Шокирующее событие на Украине вызвало бешенство в Австрии

© Кадр видео из соцсетейЛюди заблокировали автомобиль ТЦК в городе Каменец-Подольский на западе Украины
Люди заблокировали автомобиль ТЦК в городе Каменец-Подольский на западе Украины - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Люди заблокировали автомобиль ТЦК в городе Каменец-Подольский на западе Украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Читатели австрийского издания EXXpress отреагировали на инцидент с протестом против мобилизации на Украине, когда около ста человек заблокировали автомобиль военкомата с насильно мобилизованным мужчиной.
"Многие просто не хотят умирать только потому, что Зеленский увлекся самолюбованием!" — поделился мнением пользователь.
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"На Украине население обманывают так же, как и на Западе, и приятно видеть, что оно сопротивляется", — высказался читатель.
"Украинцы хотят мира. Только Зеленский и ЕС хотят войны. Ничего нового — жертвы политических игр власти в собственной стране", — заявил другой.
"Можно сказать так: люди сыты по горло военными играми, в которые играет Зеленский вместе со всем "просветленным Западом". Как показывают многочисленные отчеты, многие предупреждали, что расширение НАТО на восток закончится катастрофой. И вот, что мы имеем: браво, все сделано "правильно", экономика в руинах, десятки тысяч погибших, мир на грани третьей мировой войны", — заключил один из комментаторов.
Вчера украинское издание "Страна.ua" сообщило, что около ста жителей Каменец-Подольского на Украине вступили в конфликт с сотрудниками военкомата. Люди заблокировали автомобиль с насильно мобилизованным мужчиной и порезали шины.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных.
Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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