https://ria.ru/20250531/ukraina-2020149880.html

"В игры играют": в США поставили Зеленского на место

"В игры играют": в США поставили Зеленского на место - РИА Новости, 31.05.2025

"В игры играют": в США поставили Зеленского на место

Жалобы главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу российского меморандума по урегулированию на Украине являются лукавством, заявил бывший аналитик... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T16:25:00+03:00

2025-05-31T16:25:00+03:00

2025-05-31T22:43:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Жалобы главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу российского меморандума по урегулированию на Украине являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive"."Украинцы и тут играют в какие-то игры. Зеленский <…> пожаловался, что Россия не передала Украине меморандум. Надо сказать, что сама Украина передала свой меморандум Соединенным Штатам до того, как передать его России", — сказал он.В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта. Он заявил, что детали этого документа не будут обнародоваться.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020142836.html

https://ria.ru/20250531/zelenskiy-2020142343.html

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