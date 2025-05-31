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"В игры играют": в США поставили Зеленского на место - РИА Новости, 31.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:25 31.05.2025 (обновлено: 22:43 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020149880.html
"В игры играют": в США поставили Зеленского на место
"В игры играют": в США поставили Зеленского на место - РИА Новости, 31.05.2025
"В игры играют": в США поставили Зеленского на место
Жалобы главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу российского меморандума по урегулированию на Украине являются лукавством, заявил бывший аналитик... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T16:25:00+03:00
2025-05-31T22:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
стамбул
ларри джонсон
сергей лавров
дмитрий песков
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Жалобы главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу российского меморандума по урегулированию на Украине являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive"."Украинцы и тут играют в какие-то игры. Зеленский &lt;…&gt; пожаловался, что Россия не передала Украине меморандум. Надо сказать, что сама Украина передала свой меморандум Соединенным Штатам до того, как передать его России", — сказал он.В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта. Он заявил, что детали этого документа не будут обнародоваться.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020142836.html
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в мире, украина, россия, стамбул, ларри джонсон, сергей лавров, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), второй раунд переговоров россии и украины в стамбуле, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Стамбул, Ларри Джонсон, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле, США
"В игры играют": в США поставили Зеленского на место

Джонсон: Украина играет с Россией в игры, говоря о меморандуме

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Жалобы главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу российского меморандума по урегулированию на Украине являются лукавством, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Дэниэлу Дэвису на YouTube-канале "Deep Dive".
"Украинцы и тут играют в какие-то игры. Зеленский <…> пожаловался, что Россия не передала Украине меморандум. Надо сказать, что сама Украина передала свой меморандум Соединенным Штатам до того, как передать его России", — сказал он.
Владимир Зеленский в Париже - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Пора перерезать". В Британии сделали шокирующее заявление о Зеленском
Вчера, 15:54
В среду вечером глава МИД Сергей Лавров объявил, что новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник в Стамбуле. На них Москва представит меморандум по будущему мирному договору, содержащий все аспекты для преодоления первопричин конфликта. Российская делегация также готова их пояснить.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал неконструктивным требование Украины немедленно передать российский проект меморандума по урегулированию конфликта. Он заявил, что детали этого документа не будут обнародоваться.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
"Получил отказ". СМИ заговорили о "черной" неделе для Зеленского
Вчера, 15:39
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСтамбулЛарри ДжонсонСергей ЛавровДмитрий ПесковЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Второй раунд переговоров России и Украины в СтамбулеСША
 
 
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