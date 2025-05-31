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Системы ПВО Patriot ВСУ подключат к военному Wi-Fi НАТО - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:57 31.05.2025 (обновлено: 18:13 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020144279.html
Системы ПВО Patriot ВСУ подключат к военному Wi-Fi НАТО
Системы ПВО Patriot ВСУ подключат к военному Wi-Fi НАТО - РИА Новости, 31.05.2025
Системы ПВО Patriot ВСУ подключат к военному Wi-Fi НАТО
Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО — системе Link-16,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:57:00+03:00
2025-05-31T18:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
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сергей лавров
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО — системе Link-16, заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, ее слова приводит издание Кorrespondent.net.&quot;Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 — &quot;военного Wi-Fi&quot; НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи&quot;, — сказала она.По словам Черногоренко, Минобороны Украины подписало соглашение об использовании некоммерческого программного обеспечения НАТО — системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. В Москве отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020139287.html
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в мире, технологии, украина, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Технологии, Украина, Россия, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, F-16, НАТО
Системы ПВО Patriot ВСУ подключат к военному Wi-Fi НАТО

Минобороны Украины: F-16, Mirage 2000 и ПВО Patriot подключат к Wi-Fi НАТО

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО — системе Link-16, заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, ее слова приводит издание Кorrespondent.net.
«

"Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 — "военного Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи", — сказала она.

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По словам Черногоренко, Минобороны Украины подписало соглашение об использовании некоммерческого программного обеспечения НАТО — системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. В Москве отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреТехнологииУкраинаРоссияСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныF-16НАТО
 
 
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