https://ria.ru/20250531/ukraina-2020144279.html

Системы ПВО Patriot ВСУ подключат к военному Wi-Fi НАТО

Системы ПВО Patriot ВСУ подключат к военному Wi-Fi НАТО - РИА Новости, 31.05.2025

Системы ПВО Patriot ВСУ подключат к военному Wi-Fi НАТО

Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО — системе Link-16,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:57:00+03:00

2025-05-31T15:57:00+03:00

2025-05-31T18:13:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Американские системы ПВО Patriot, а также самолеты F-16 и Mirage 2000, находящиеся на вооружении ВСУ, подключат к "военному Wi-Fi" НАТО — системе Link-16, заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, ее слова приводит издание Кorrespondent.net."Программное обеспечение является элементом системы боевого управления с использованием протокола передачи данных Link-16 — "военного Wi-Fi" НАТО, который обеспечивает управление самолетами (F-16, Mirage 2000), средствами интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны (Patriot), которые предоставлены в качестве международной военной помощи", — сказала она.По словам Черногоренко, Минобороны Украины подписало соглашение об использовании некоммерческого программного обеспечения НАТО — системного интерфейса Центра управления и оповещения (CRC System Interface, CSI). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. В Москве отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020139287.html

https://ria.ru/20250529/milliarder-2019786595.html

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в мире, технологии, украина, россия, сергей лавров, вооруженные силы украины, f-16, нато