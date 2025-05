https://ria.ru/20250531/ukraina-2020139287.html

Британия не планирует переброску авианосца в Европу из-за Украины

Британия не планирует переброску авианосца в Европу из-за Украины - РИА Новости, 31.05.2025

Британия не планирует переброску авианосца в Европу из-за Украины

Великобритания не имеет планов переброски авианосца HMS Prince of Wales из Индо-Тихоокеанского региона в Европу для задействования в украинском конфликте,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T15:12:00+03:00

2025-05-31T15:12:00+03:00

2025-05-31T15:12:00+03:00

в мире

великобритания

сша

европа

тони радакин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870044_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_37da9fc90f3bc4304837577026220c6b.jpg

ЛОНДОН, 31 мая - РИА Новости. Великобритания не имеет планов переброски авианосца HMS Prince of Wales из Индо-Тихоокеанского региона в Европу для задействования в украинском конфликте, заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин. "У нас нет планов использовать наш авианосец в российско-украинском контексте. И у нас нет ожиданий, что российско-украинский конфликт вдруг выльется в нечто, что может заставить нас задействовать авианосец", - заявил Радакин на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", комментируя сообщения СМИ о том, что США якобы недовольны решением Лондона отправить HMS Prince of Wales в Индо-Тихоокеанский регион. Трансляция велась организаторами форума. Британский авианосец HMS Prince of Wales покинул Портсмут в апреле для участия в крупной операции Highmast, в рамках которой авианосная ударная группа будет развернута в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, ударная группа будет осуществлять заходы в порты Индийского океана вместе с военными из США, Индии, Сингапура и Малайзии. В частности, британские военные примут участие в учениях "Сабля-талисман" (Talisman Sabre) недалеко от Австралии вместе с 19 другими странами, а затем поучаствуют в тренировках с силами самообороны Японии.

https://ria.ru/20250305/starmer-2003259854.html

великобритания

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, сша, европа, тони радакин