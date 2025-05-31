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Британия не планирует переброску авианосца в Европу из-за Украины - РИА Новости, 31.05.2025
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15:12 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020139287.html
Британия не планирует переброску авианосца в Европу из-за Украины
Британия не планирует переброску авианосца в Европу из-за Украины - РИА Новости, 31.05.2025
Британия не планирует переброску авианосца в Европу из-за Украины
Великобритания не имеет планов переброски авианосца HMS Prince of Wales из Индо-Тихоокеанского региона в Европу для задействования в украинском конфликте,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T15:12:00+03:00
2025-05-31T15:12:00+03:00
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ЛОНДОН, 31 мая - РИА Новости. Великобритания не имеет планов переброски авианосца HMS Prince of Wales из Индо-Тихоокеанского региона в Европу для задействования в украинском конфликте, заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин. "У нас нет планов использовать наш авианосец в российско-украинском контексте. И у нас нет ожиданий, что российско-украинский конфликт вдруг выльется в нечто, что может заставить нас задействовать авианосец", - заявил Радакин на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", комментируя сообщения СМИ о том, что США якобы недовольны решением Лондона отправить HMS Prince of Wales в Индо-Тихоокеанский регион. Трансляция велась организаторами форума. Британский авианосец HMS Prince of Wales покинул Портсмут в апреле для участия в крупной операции Highmast, в рамках которой авианосная ударная группа будет развернута в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, ударная группа будет осуществлять заходы в порты Индийского океана вместе с военными из США, Индии, Сингапура и Малайзии. В частности, британские военные примут участие в учениях "Сабля-талисман" (Talisman Sabre) недалеко от Австралии вместе с 19 другими странами, а затем поучаствуют в тренировках с силами самообороны Японии.
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в мире, великобритания, сша, европа, тони радакин
В мире, Великобритания, США, Европа, Тони Радакин
Британия не планирует переброску авианосца в Европу из-за Украины

Лондон не планирует переброску авианосца HMS Prince of Wales в Европу

CC BY 2.0 / gerald murphy / Departure from Liverpool HMS Prince of WalesБританский авианосец HMS Prince of Wales
Британский авианосец HMS Prince of Wales - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
CC BY 2.0 / gerald murphy / Departure from Liverpool HMS Prince of Wales
Британский авианосец HMS Prince of Wales. Архивное фото
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ЛОНДОН, 31 мая - РИА Новости. Великобритания не имеет планов переброски авианосца HMS Prince of Wales из Индо-Тихоокеанского региона в Европу для задействования в украинском конфликте, заявил начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин.
"У нас нет планов использовать наш авианосец в российско-украинском контексте. И у нас нет ожиданий, что российско-украинский конфликт вдруг выльется в нечто, что может заставить нас задействовать авианосец", - заявил Радакин на сингапурском форуме по безопасности "Диалог Шангри-Ла", комментируя сообщения СМИ о том, что США якобы недовольны решением Лондона отправить HMS Prince of Wales в Индо-Тихоокеанский регион. Трансляция велась организаторами форума.
Британский авианосец HMS Prince of Wales покинул Портсмут в апреле для участия в крупной операции Highmast, в рамках которой авианосная ударная группа будет развернута в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, ударная группа будет осуществлять заходы в порты Индийского океана вместе с военными из США, Индии, Сингапура и Малайзии. В частности, британские военные примут участие в учениях "Сабля-талисман" (Talisman Sabre) недалеко от Австралии вместе с 19 другими странами, а затем поучаствуют в тренировках с силами самообороны Японии.
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В миреВеликобританияСШАЕвропаТони Радакин
 
 
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