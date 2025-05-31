https://ria.ru/20250531/ukraina-2020133359.html

На Украине уничтожили тираж романа из-за "романтизации России"

На Украине уничтожили тираж романа из-за "романтизации России" - РИА Новости, 31.05.2025

На Украине уничтожили тираж романа из-за "романтизации России"

Харьковское издательство уничтожило тираж любовного романа американской писательницы Софи Ларк из-за "романтизации России", сообщило украинское издание... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:28:00+03:00

2025-05-31T14:28:00+03:00

2025-05-31T14:28:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Харьковское издательство уничтожило тираж любовного романа американской писательницы Софи Ларк из-за "романтизации России", сообщило украинское издание "Страна.ua". Софи Ларк - американская писательница, автор любовных романов. В 2021 год в соавторстве с Джейн Генри выпустила в свет роман под названием "Наследник братвы" (англ. The Bratva's Heir), главным героем в котором выступил наследник "трона" одной из "русских мафиозных семей". "Харьковское издательство уничтожило 30 тысяч книг американской писательницы за "романтизацию России". "Клуб семейного досуга" (так называется украинское издательство - ред.) заявил, что недавно отпечатанный тираж автора Софи Ларк не попадет в продажу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Название книги не указывается в публикации журналистов, но, судя по фотографии, прикрепленной к сообщению, речь идет о романе, вышедшем в тираж под украинским названием "Брутальный принц". По информации, опубликованной в статье, украинское издательство возмущено тем, что Ларк в одном из своих произведений назвала Крым российским и допустила несовпадающие с официальной позицией киевских властей высказывания об украинской истории. Также ряд читателей издательства раскритиковал писательницу за "романтизацию" российской мафии и негативную оценку украинских мужчин и украинских же городов. "Героиня (книги Ларк -ред.) считает, что украинские мужчины грубые, а в городах "воняет дизелем и вообще полный ужас", - добавляется в материале. В начале мая 2025 года СМИ сообщили, что издательство на Украине решило уничтожить тираж детской книги украинской писательницы, которая писала посты в соцсетях на русском языке. После госпереворота в 2014 году власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте 2024 года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского союза.

https://ria.ru/20250518/pamyatnik--2017700807.html

https://ria.ru/20241120/pamyatnik-1984862840.html

https://ria.ru/20250225/poltava-2001550651.html

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в мире, украина, республика крым, россия, верховная рада украины, еврокомиссия