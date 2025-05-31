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"Висят в петле": происходящее на Украине вызвало панику в США - РИА Новости, 31.05.2025
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06:39 31.05.2025 (обновлено: 14:49 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020097226.html
"Висят в петле": происходящее на Украине вызвало панику в США
"Висят в петле": происходящее на Украине вызвало панику в США - РИА Новости, 31.05.2025
"Висят в петле": происходящее на Украине вызвало панику в США
На Западе уже перестали отрицать, что поражение Украины в противостоянии с Россией неизбежно, такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T06:39:00+03:00
2025-05-31T14:49:00+03:00
украина
россия
джон миршаймер
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На Западе уже перестали отрицать, что поражение Украины в противостоянии с Россией неизбежно, такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran.&quot;Если вы посмотрите на то, что происходит, то станет понятно, что Украина находится в большой беде, даже крупнейшие западные СМИ &lt;…&gt; говорят об этом. Если посмотреть на публикации там, то станет понятно, что украинцы висят в петле&quot;, — сказал он.По словам эксперта, Россия находится в самом выгодном положении, что позволяет ей диктовать условия и на поле боя, и за столом переговоров. Даже если Украина и Европа заявляют об обратном, это не значит, что подобный подход соответствует реальности, пояснил профессор."Эта висящая в петле страна обречена", — заключил Миршаймер.Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.Обмен пленными уже завершился.
https://ria.ru/20250530/ukraina-2020025202.html
https://ria.ru/20250531/peregovory-2020086950.html
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украина, россия, джон миршаймер
Украина, Россия, Джон Миршаймер
"Висят в петле": происходящее на Украине вызвало панику в США

Миршаймер: на Западе уже перестали отрицать, что поражение Киева неизбежно

© Getty Images / Anadolu/Herrera CarcedoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. На Западе уже перестали отрицать, что поражение Украины в противостоянии с Россией неизбежно, такое мнение высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала The Duran.
«

"Если вы посмотрите на то, что происходит, то станет понятно, что Украина находится в большой беде, даже крупнейшие западные СМИ <…> говорят об этом. Если посмотреть на публикации там, то станет понятно, что украинцы висят в петле", — сказал он.

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30 мая, 17:12
По словам эксперта, Россия находится в самом выгодном положении, что позволяет ей диктовать условия и на поле боя, и за столом переговоров. Даже если Украина и Европа заявляют об обратном, это не значит, что подобный подход соответствует реальности, пояснил профессор.
"Эта висящая в петле страна обречена", — заключил Миршаймер.
Новый раунд переговоров России и Украины пройдет в понедельник, 2 июня, в Стамбуле. На них Москва передаст меморандум по будущему мирному договору. Он включает все аспекты для решения первопричин конфликта.
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Вчера, 00:37
Состав отечественной делегации будет тот же, что и в предыдущем раунде: помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба российских Вооруженных сил Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.
Первая за три года встреча представителей Москвы и Киева состоялась 16 мая в Стамбуле. Стороны договорились провести масштабный — 1000 на 1000 — обмен пленными и представить видение возможностей будущего перемирия.
Украина на переговорах запросила встречу глав государств. Россия приняла это к сведению.
Обмен пленными уже завершился.
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