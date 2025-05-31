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"Радикальные меры": на Западе выступили с предупреждением в адрес России - РИА Новости, 31.05.2025
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03:08 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/ukraina-2020090920.html
"Радикальные меры": на Западе выступили с предупреждением в адрес России
"Радикальные меры": на Западе выступили с предупреждением в адрес России - РИА Новости, 31.05.2025
"Радикальные меры": на Западе выступили с предупреждением в адрес России
Понимая стремительное ухудшение ситуации на фронте для Украины, европейские лидеры могут пойти на все, чтобы не допустить поражения Киева, такое мнение высказал РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T03:08:00+03:00
2025-05-31T03:08:00+03:00
в мире
украина
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Понимая стремительное ухудшение ситуации на фронте для Украины, европейские лидеры могут пойти на все, чтобы не допустить поражения Киева, такое мнение высказал полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в эфире YouTube-канала Glenn Diesen."Европейцы могут предпринимать экстремальные меры, чтобы предотвратить это", — предупредил он.По словам эксперта, недавнее громкое заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus — ни что иное, как демонстрация этой логики.Кроме того, отметил экс-разведчик, Мерц еще и лжет, разбрасываясь подобными обещаниями. Германия не в состоянии самостоятельно принимать подобные решения, пояснил отставной военный."Поставка Taurus и других дальнобойных ракет должна быть согласована, но не в этом случае. Очевидно, он блефует, потому что американцы не давали зеленый свет на использование такого дальнобойного оружия. Там внутри находятся американские технологии, и они (Американцы. — Прим. ред.) не хотят вовлекаться в это", — сказал эксперт.Канцлер ФРГ в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
https://ria.ru/20250530/slutskij-2020078060.html
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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц
В мире, Украина, Германия, Россия, Фридрих Мерц
"Радикальные меры": на Западе выступили с предупреждением в адрес России

Полковник Бод: ЕС пойдет на радикальные меры, чтобы не допустить поражения Киева

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С"
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа расчета пушки 2С5 "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Понимая стремительное ухудшение ситуации на фронте для Украины, европейские лидеры могут пойти на все, чтобы не допустить поражения Киева, такое мнение высказал полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.
"Европейцы могут предпринимать экстремальные меры, чтобы предотвратить это", — предупредил он.
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Слуцкий предрек Европе чудовищную войну из-за поставок Taurus Украине
Вчера, 22:16
По словам эксперта, недавнее громкое заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus — ни что иное, как демонстрация этой логики.
Кроме того, отметил экс-разведчик, Мерц еще и лжет, разбрасываясь подобными обещаниями. Германия не в состоянии самостоятельно принимать подобные решения, пояснил отставной военный.
"Поставка Taurus и других дальнобойных ракет должна быть согласована, но не в этом случае. Очевидно, он блефует, потому что американцы не давали зеленый свет на использование такого дальнобойного оружия. Там внутри находятся американские технологии, и они (Американцы. — Прим. ред.) не хотят вовлекаться в это", — сказал эксперт.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
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Вчера, 06:33
Канцлер ФРГ в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.
В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Небензя предупредил о возможном ответе на удар Taurus по России
Вчера, 17:16
 
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