https://ria.ru/20250531/ukraina-2020090920.html

"Радикальные меры": на Западе выступили с предупреждением в адрес России

"Радикальные меры": на Западе выступили с предупреждением в адрес России - РИА Новости, 31.05.2025

"Радикальные меры": на Западе выступили с предупреждением в адрес России

Понимая стремительное ухудшение ситуации на фронте для Украины, европейские лидеры могут пойти на все, чтобы не допустить поражения Киева, такое мнение высказал РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T03:08:00+03:00

2025-05-31T03:08:00+03:00

2025-05-31T03:08:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Понимая стремительное ухудшение ситуации на фронте для Украины, европейские лидеры могут пойти на все, чтобы не допустить поражения Киева, такое мнение высказал полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в эфире YouTube-канала Glenn Diesen."Европейцы могут предпринимать экстремальные меры, чтобы предотвратить это", — предупредил он.По словам эксперта, недавнее громкое заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о возможных поставках Украине дальнобойных ракет Taurus — ни что иное, как демонстрация этой логики.Кроме того, отметил экс-разведчик, Мерц еще и лжет, разбрасываясь подобными обещаниями. Германия не в состоянии самостоятельно принимать подобные решения, пояснил отставной военный."Поставка Taurus и других дальнобойных ракет должна быть согласована, но не в этом случае. Очевидно, он блефует, потому что американцы не давали зеленый свет на использование такого дальнобойного оружия. Там внутри находятся американские технологии, и они (Американцы. — Прим. ред.) не хотят вовлекаться в это", — сказал эксперт.Канцлер ФРГ в среду объявил, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. Он добавил, что никакие другие детали по этой теме пока разглашаться не будут.В понедельник глава немецкого правительства сообщил, что ФРГ вслед за Великобританией, Францией и США сняла все запреты по дальности вооружений, передаваемых Украине. По его словам, ВСУ теперь могут наносить удары вглубь территории России и нужно обеспечить их таким оружием.Как подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, заявления Мерца по дальнобойному оружию препятствуют попыткам выйти на траекторию мирного процесса по Украине и провоцируют продолжение боевых действий.

https://ria.ru/20250530/slutskij-2020078060.html

https://ria.ru/20250530/shag-2019893379.html

https://ria.ru/20250530/taurus-2020027677.html

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в мире, украина, германия, россия, фридрих мерц