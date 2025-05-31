https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html

Гонки по вертикали: эскалация вокруг Украины неизбежна

Гонки по вертикали: эскалация вокруг Украины неизбежна - РИА Новости, 31.05.2025

Гонки по вертикали: эскалация вокруг Украины неизбежна

Робкие попытки переговоров по Украине обернулись не снижением напряженности, а наоборот — повышением ставок. Стороны стараются "улучшить свои переговорные... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:00:00+03:00

2025-05-31T08:00:00+03:00

2025-05-31T08:04:00+03:00

аналитика

россия

украина

сша

евросоюз

владимир зеленский

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Робкие попытки переговоров по Украине обернулись не снижением напряженности, а наоборот — повышением ставок. Стороны стараются "улучшить свои переговорные позиции". Под "сторонами" в данном случае понимаются не Россия и Украина, а Россия и Запад. У Киева нет никаких переговорных позиций, потому что переговоров он не хотел и не хочет — Зеленского на них вытащили за шкирку грозными постами Дональда Трампа. Переговоры для киевского режима — угроза; мирное соглашение — катастрофа, потому что этот режим сформирован законами военного времени и воспроизводится ровно столько, сколько держится военное положение. Максимум, на что согласна команда Зеленского: заморозить конфликт в состоянии "ни мира, ни войны", то есть сделать его вечным.На что, разумеется, не согласна Россия.Так что реальный переговорный процесс по Украине — не с Украиной, а с Западом, который то ли един, то ли распадается на Европу и США, что еще больше этот процесс запутывает. Впрочем, в своей конечной цели США и ЕС едины. Цель — не проиграть Путину всухую, поскольку понятно, что стратегически они России на Украине уже проиграли. Проиграли, поскольку не смогли использовать украинский конфликт как таран, который подорвет силы России, сделает невозможным ее развитие. Россия в результате конфликта не рухнула, а усилилась.Поэтому задачи переговоров со стороны Запада: сохранить лицо и получить от Москвы хоть какого-то отступного за уход из Киева (США) и сохранить на остатках Украины антироссийский плацдарм (Европа). Исходя из этих задач, и будет игра на повышение ставок, причем карты, которыми намерены играть против нас, нам активно приоткрывают. Эти карты, если по нарастающей:1. Новые санкции США против России, включая 500-процентные вторичные пошлины на товары российского происхождения;2. Поставки в ВСУ ракет Taurus и других дальнобойных систем для ударов вглубь территории России;3. Удар по российским миротворцам в Приднестровье; силовая ликвидация Приднестровской Молдавской Республики;4. Пиратские атаки на российские суда в Балтийском море и других акваториях;5. Блокировка выхода российских судов из Финского залива; угроза жизнеобеспечению и существованию Калининградской области.Почему эти карты не прячут в рукаве, как принято у шулеров, а суют прямо под нос России и всем ее гражданам? Потому что это тоже война — война нервов. Нас всех пытаются "взять на понт". Лучший ответ на это был сформулирован в хорошей советской песне: "надо быть спокойным и упрямым".Санкций против себя Россия получила больше всех в истории — и ничего, выдержала. Поэтому новых американских рестрикций должны бояться в Белом доме, а не в Кремле, потому что новые ограничения поставят точку на всех попытках администрации Трампа извлечь какую-либо выгоду для США от сотрудничества с Россией. На всякий немецкий Taurus у Москвы найдется несколько своих "Орешников", которые полетят на Берлин, если "Таурусы" полетят на Москву. Что же касается Калининградской области, которая кажется заманчиво легкой добычей, то о ней все сказано в новой ядерной доктрине РФ. Если европейцы в своем угаре не видят, что их взвинчивание ставок может вывести на уровень ядерного ответа, надо им спокойно и четко об этом сказать.

https://ria.ru/20250530/ukraina-2019896273.html

https://ria.ru/20250529/zelenskiy-2019717693.html

https://ria.ru/20250530/zelenskiy-2019929022.html

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аналитика, россия, украина, сша, евросоюз, владимир зеленский