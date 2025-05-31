https://ria.ru/20250531/tsivilizatsiya-2020003194.html

"Они сошли с неба". В Перу нашли следы загадочной "облачной цивилизации"

"Они сошли с неба". В Перу нашли следы загадочной "облачной цивилизации" - РИА Новости, 31.05.2025

"Они сошли с неба". В Перу нашли следы загадочной "облачной цивилизации"

Археологи обнаружили более сотни памятников доколумбовой культуры "облачных воинов". Этот древний народ всегда считали темной страницей мировой истории... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T08:00:00+03:00

2025-05-31T08:00:00+03:00

2025-05-31T08:06:00+03:00

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аналитика - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили более сотни памятников доколумбовой культуры "облачных воинов". Этот древний народ всегда считали темной страницей мировой истории. Недавние находки позволяют по-новому взглянуть на то, кем были люди, обитавшие у Озера мертвых.Оживляя прошлое"Радикальный поворот", "потерянное доказательство" — так описывает пресс-релиз Всемирного фонда памятников недавнее открытие перуанских археологов. И действительно, иначе, чем чудом, это не назовешь. Ученые решили заглянуть в непроходимые леса на севере страны, которые манили исследователей как магнит уже много лет. Между реками Мараньон и Уальяга в густых зарослях расположен древний комплекс Гран-Пахатен. Его основал народ чачапойя, населявший высокогорье приблизительно в то же время, что и инки.Но, в отличие от знаменитых соседей, об этой культуре мало что известно. Раскопки в перуанском Междуречье начались в 1960-е, и с того времени коллекции музеев несильно пополнились. Дополнительная трудность — месторасположение Гран-Пахатена: он построен на высоте почти трех тысяч метров.В год сюда пускают не более сотни туристов, а ученым никак не подогнать технику и тяжелое оборудование для работ. К тому же свою лепту вносит погода: ежегодно обильные дожди подтачивают древние постройки. Однако представители фонда памятников нашли способ, как заглянуть в город, не навредив хрупким строениям."Используя передовые технологии (дроны, аэросканирование и компьютерную визуализацию), наша команда смогла собрать исключительные сведения, которые буквально оживляют Гран-Пахатен", — заявил глава Всемирного фонда памятников Бенедикт де Монлор.Специалисты составили подробную карту и выяснили: поселение не было изолировано в джунглях, а представляло собой лишь одно из звеньев обширной сети мини-городов. Их насчитали несколько десятков."Это открытие радикально расширяет наше понимание о Гран-Пахатене и поднимает новые вопросы о роли этого места в мире доиспанской Мезоамерики", — заключил руководитель нынешнего проекта археолог Хуан Пабло де ла Пуэнте Брунке.Не склонны к жестокостиИ правда, долгое время Гран-Пахатен считался периферией индейской истории. А его обитатели, по мнению многих ученых, играли не более чем второстепенную роль в происходивших событиях. Причина такого отношения — катастрофическая нехватка сведений.Даже слово "чачапойя" — не самоназвание, а прозвище, которое инки дали этому народу. В переводе оно означает "облачный лес".Испанский писатель и свидетель завоевания Мезоамерики Педро Сьеса де Леон в труде "Хроника Перу" указывает, что чачапойцы мало чем отличались от других племен. Сородичей хоронили привычным в тех краях способом — сидя. В сельском хозяйстве преобладал террасный способ земледелия — из-за повсеместной нехватки плодородной почвы. Единственное отличие — кожа у чачапойцев была светлее, чем у других народов.Немало испанский хронист пишет и о миролюбивом нраве "облачных людей". В их обычаях не было насилия, свойственного майя или ацтекам. Богам чачапойцы молились, не принося кровавых жертв и не вырывая человеческих сердец.Да и войн, строго говоря, они не вели. Лишь однажды, когда на их владения покусились соседи-инки, взяли в руки оружие. К склонам Гран-Пахатена тогда подошли войска великого инка Тупака Юпанки, он объявил здешние земли своими и отправил туда наместника с армией."Облачные люди" восстали. "Они убили назначенного наместника, умертвили военачальников, — пишет Сьеса де Леон. — А многих воинов захватили в плен, намереваясь обратить их в рабство". Произошло это на рубеже XV-XVI веков. Тогда инкская цивилизация находилась на пике могущества и по праву именовала себя империей. Противостоять такой махине чачапойцы были не в силах.Так что они приняли подданство великого инка — добровольно или силой, никто не знает. Известно лишь, что в самом начале XVI столетия следы древнего народа теряются. А его значение в общеисторическом контексте некоторые ученые считали сильно преувеличенным.Последние из могиканРеабилитировать "облачную культуру" позволили находки последних 30 лет. Сперва обнаружили лишь несколько захоронений (большей частью разграбленных) в самом Гран-Пахатене и окрестностях. В конце 1990-х перуанский антрополог Федерико Кауфман Дойг отправился с командой на север Анд, чтобы еще раз пройти дорогами чачапойя.Долгое время группе не везло, но под конец маршрута ждала удача. Среди хребтов, за которыми начиналась провинция Леймебамба, взорам ученых предстало невероятной красоты озеро. А его берега буквально шокировали археологов.Как оказалось, скалы сплошь изрезаны разной величины рукотворными пещерами. А в каждой — искусно изготовленная мумия. Всего их насчитали более сотни. Но, признавался позднее сам Дойг, обследовать удалось от силы процентов десять всей территории."Эта находка была настоящим чудом, — рассказывала позднее биоантрополог Соня Гильен. — Мертвецов подготавливали по-королевски: высушивали кожу, а органы аккуратно извлекали через задний проход. Затем тела заворачивали в дорогие ткани. В завершение обставляли разной утварью: горшками, перьями для письма, плетеными корзинами".Проведенный радиоуглеродный анализ показал, что большинство людей скончались приблизительно в конце XV века — как раз в тот момент, когда над чачапойя нависла угроза инкского завоевания. А сопоставление образцов их ДНК с теми, что нашли в могильниках Гран-Пахатена, показало, что принадлежат они к одной гаплогруппе. К слову, специалисты давно выяснили: в обычаях у чачапойцев не было межплеменных браков.Возможно, предположила Соня Гильен, последние представители знати вместе со свитой бежали к берегам этого озера в надежде укрыться от гнева могущественных инков. И здесь, высоко в горах, наблюдали закат собственной цивилизации. Не исключено, что так оно и было. Ответы на эти и многие другие вопросы о загадочной "облачной культуре" ученым еще предстоит найти.

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

перу, аналитика - религия и мировоззрение