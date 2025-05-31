https://ria.ru/20250531/tsentr-2020113279.html
В Калужской области разместят центр мониторинга беспилотников
В Калужской области разместят центр мониторинга беспилотников - РИА Новости, 31.05.2025
В Калужской области разместят центр мониторинга беспилотников
Пилотный центр мониторинга беспилотников планируется развернуть в Калужской области на базе программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Ступор", интегрированного в... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T11:09:00+03:00
2025-05-31T11:09:00+03:00
2025-05-31T12:33:00+03:00
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пилотный центр мониторинга беспилотников планируется развернуть в Калужской области на базе программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Ступор", интегрированного в систему "ЭРА-ГЛОНАСС", он объединит аэропорт "Калуга" и ряд важных объектов для обнаружения и быстрого реагирования на угрозы со стороны беспилотных воздушных судов (БВС), сообщили РИА Новости в ассоциации "Дрон-Безопасность". "В Калужской области до конца 2025 года будет развернут пилотный центр мониторинга беспилотных автоматизированных комплексов. Решение было принято по итогам конференции ассоциации "Дрон-Безопасность", прошедшей в мае. Центр на базе ПАК "Ступор" (интегрирован с ГЛОНАСС) объединит аэропорт "Калуга" и ряд других социально значимых объектов с целью оперативного обнаружения и быстрого реагирования на растущие угрозы с применением БВС", - отметил председатель правления ассоциации "Дрон-Безопасность" Рамиль Рахматуллин. Как рассказали в ассоциации, масштабирование опыта пилотного центра мониторинга БПЛА в Калужской области на другие регионы потребует подготовки кадров. "С этой целью на платформе ассоциации был запущен учебный центр, при котором уже провели первые соревнования по компетенции "Противодействие БВС" в рамках чемпионата высоких технологий "Профессионалы", - сказали там. Как уточнил заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский, на базе полигона в Калуге будут формироваться новые стандарты противодействия БПЛА. "Уже в 2026 году мы планируем разработать и внедрить лучшие решения для защиты значительной части объектов инфраструктуры области, дорожная карта реализации уже подписана сторонами", - отметил Разумовский. Президент ассоциации "Дрон-Безопасность" Дмитрий Воронцов отметил, что это первый шаг к созданию федеральной сети таких центров. "Потребность в эффективной защите от беспилотников сегодня крайне актуальна и востребована у всех собственников объектов промышленной и критической инфраструктуры", - подчеркнул Воронцов. Он добавил, что в планах участников ассоциации внедрение полученного опыта на площадках других регионов страны. Ожидается, что проект создаст более 1 тысячи рабочих мест в сфере ИТ-безопасности, а также поможет сэкономить порядка 2 миллиардов рублей бюджетных средств региона за счет внедрения типовых решений. Отмечается, что в обсуждении проекта приняли участие замгубернатора Калужской области, председатель технического комитета по стандартизации Росстандарта РФ "Средства надежного хранения и безопасности" (ТК 228), а также ведущие российские производители систем обнаружения и противодействия БПЛА, безэкипажных катеров и наземных дронов, компании-интеграторы и потенциальные заказчики: ООО "Ступор", ООО "Тримикс", АО ЦКБА, АО ПК, ООО НТЦ "Азимут", КБ "Фарватер", ЦНИИ "Электрон", НИИ "Квант", "Россети", "Норникель", Концерн "Алмаз-Антей" и Группа ФТК.
https://ria.ru/20250213/bespilotniki-1998990794.html
https://ria.ru/20241203/glonass-1987200208.html
https://ria.ru/20250321/era-glonass-2006570095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калужская область, калуга, россия, федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (росстандарт), россети, эра-глонасс
Калужская область, Калужская область, Калуга, Россия, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), Россети, ЭРА-ГЛОНАСС
В Калужской области разместят центр мониторинга беспилотников
В Калужской области до конца года развернут центр мониторинга беспилотников
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пилотный центр мониторинга беспилотников планируется развернуть в Калужской области на базе программно-аппаратного комплекса (ПАК) "Ступор", интегрированного в систему "ЭРА-ГЛОНАСС", он объединит аэропорт "Калуга" и ряд важных объектов для обнаружения и быстрого реагирования на угрозы со стороны беспилотных воздушных судов (БВС), сообщили РИА Новости в ассоциации "Дрон-Безопасность".
"В Калужской области
до конца 2025 года будет развернут пилотный центр мониторинга беспилотных автоматизированных комплексов. Решение было принято по итогам конференции ассоциации "Дрон-Безопасность", прошедшей в мае. Центр на базе ПАК "Ступор" (интегрирован с ГЛОНАСС) объединит аэропорт "Калуга" и ряд других социально значимых объектов с целью оперативного обнаружения и быстрого реагирования на растущие угрозы с применением БВС", - отметил председатель правления ассоциации "Дрон-Безопасность" Рамиль Рахматуллин.
Как рассказали в ассоциации, масштабирование опыта пилотного центра мониторинга БПЛА в Калужской области на другие регионы потребует подготовки кадров.
"С этой целью на платформе ассоциации был запущен учебный центр, при котором уже провели первые соревнования по компетенции "Противодействие БВС" в рамках чемпионата высоких технологий "Профессионалы", - сказали там.
Как уточнил заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский, на базе полигона в Калуге
будут формироваться новые стандарты противодействия БПЛА.
"Уже в 2026 году мы планируем разработать и внедрить лучшие решения для защиты значительной части объектов инфраструктуры области, дорожная карта реализации уже подписана сторонами", - отметил Разумовский.
Президент ассоциации "Дрон-Безопасность" Дмитрий Воронцов отметил, что это первый шаг к созданию федеральной сети таких центров.
"Потребность в эффективной защите от беспилотников сегодня крайне актуальна и востребована у всех собственников объектов промышленной и критической инфраструктуры", - подчеркнул Воронцов.
Он добавил, что в планах участников ассоциации внедрение полученного опыта на площадках других регионов страны.
Ожидается, что проект создаст более 1 тысячи рабочих мест в сфере ИТ-безопасности, а также поможет сэкономить порядка 2 миллиардов рублей бюджетных средств региона за счет внедрения типовых решений.
Отмечается, что в обсуждении проекта приняли участие замгубернатора Калужской области, председатель технического комитета по стандартизации Росстандарта РФ
"Средства надежного хранения и безопасности" (ТК 228), а также ведущие российские производители систем обнаружения и противодействия БПЛА, безэкипажных катеров и наземных дронов, компании-интеграторы и потенциальные заказчики: ООО "Ступор", ООО "Тримикс", АО ЦКБА, АО ПК, ООО НТЦ "Азимут", КБ "Фарватер", ЦНИИ "Электрон", НИИ "Квант", "Россети
", "Норникель
", Концерн "Алмаз-Антей
" и Группа ФТК.