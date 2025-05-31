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В Киеве и восьми украинских регионах объявили воздушную тревогу
В Киеве и восьми украинских регионах объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 31.05.2025
В Киеве и восьми украинских регионах объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской области и еще семи регионах Украины вечером в субботу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T19:17:00+03:00
2025-05-31T19:17:00+03:00
2025-05-31T19:17:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также в Киевской области и еще семи регионах Украины вечером в субботу, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса на 19.08 в субботу, сигнал тревоги звучит в Киеве, Киевской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Кировоградской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Киеве и восьми украинских регионах объявили воздушную тревогу
В Киеве, Киевской, Сумской и еще 6 областях Украины объявили воздушную тревогу