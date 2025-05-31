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Трамп заявил, что ознакомится с антироссийским законопроектом Грэма* - РИА Новости, 31.05.2025
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06:02 31.05.2025 (обновлено: 06:56 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/tramp-2020096304.html
Трамп заявил, что ознакомится с антироссийским законопроектом Грэма*
Трамп заявил, что ознакомится с антироссийским законопроектом Грэма* - РИА Новости, 31.05.2025
Трамп заявил, что ознакомится с антироссийским законопроектом Грэма*
(внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя о санкциях против России. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T06:02:00+03:00
2025-05-31T06:56:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не ознакомился с законопроектом сенаторов Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя о санкциях против России. Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Законопроект был внесен в начале апреля во время интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине. "Не знаю, мне нужно его увидеть, мы с ним ознакомимся", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он законопроект Грэма* и Блюменталя. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен список террористов и экстремистов в России.
https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019769774.html
https://ria.ru/20250530/ssha-2019905423.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, ричард блюменталь
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Ричард Блюменталь
Трамп заявил, что ознакомится с антироссийским законопроектом Грэма*

Трамп пообещал ознакомиться с новым законопроектом Грэма о санкциях против РФ

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не ознакомился с законопроектом сенаторов Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя о санкциях против России.
Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Законопроект был внесен в начале апреля во время интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
В США готов новый пакет санкций против России, пишет Reuters
29 мая, 14:12
"Не знаю, мне нужно его увидеть, мы с ним ознакомимся", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он законопроект Грэма* и Блюменталя.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
* Внесен список террористов и экстремистов в России.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
СМИ: США опасаются вводить новые санкции против России
30 мая, 09:27
 
В миреРоссияСШАУкраинаДональд ТрампРичард Блюменталь
 
 
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