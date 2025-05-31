https://ria.ru/20250531/tramp-2020096304.html

Трамп заявил, что ознакомится с антироссийским законопроектом Грэма*

Трамп заявил, что ознакомится с антироссийским законопроектом Грэма* - РИА Новости, 31.05.2025

Трамп заявил, что ознакомится с антироссийским законопроектом Грэма*

(внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя о санкциях против России. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T06:02:00+03:00

2025-05-31T06:02:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не ознакомился с законопроектом сенаторов Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и Ричарда Блюменталя о санкциях против России. Грэм*, известный своей антироссийской риторикой, внес в конгресс проект по санкциям, предусматривающий введение США импортных пошлин в размере 500% на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Законопроект был внесен в начале апреля во время интенсивных переговоров между Россией и США о завершении конфликта на Украине. "Не знаю, мне нужно его увидеть, мы с ним ознакомимся", - ответил Трамп на вопрос журналиста о том, поддерживает ли он законопроект Грэма* и Блюменталя. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.* Внесен список террористов и экстремистов в России.

https://ria.ru/20250529/sanktsii-2019769774.html

https://ria.ru/20250530/ssha-2019905423.html

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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, ричард блюменталь