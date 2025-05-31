https://ria.ru/20250531/terakt-2020126530.html

СК возбудил дело после ночной атаки украинских БПЛА на Курскую область

СК возбудил дело после ночной атаки украинских БПЛА на Курскую область - РИА Новости, 31.05.2025

СК возбудил дело после ночной атаки украинских БПЛА на Курскую область

Уголовное дело о теракте возбуждено после ночной атаки украинских БПЛА на Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщила официальный представитель СК... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:14:00+03:00

2025-05-31T13:14:00+03:00

2025-05-31T16:29:00+03:00

происшествия

курская область

льговский район

россия

светлана петренко

александр хинштейн

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после ночной атаки украинских БПЛА на Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В субботу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже загорелась квартира, и огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар уже ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА ударил по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнил, что выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали. Им предложили временное размещение, но все предпочли побыть у родных. По его словам, пострадали семь человек, среди них - двое детей. Позднее он дополнил, что число пострадавших возросло до 14. "Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой на Рыльский и Льговский районы Курской области. Сегодня в ночное время боевики вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летальные аппараты самолетного типа, совершили массированную атаку города Рыльска Рыльского района и Артаково Льговского района Курской области. В качестве цели украинские военнослужащие выбрали исключительно гражданские объекты... По данному факту СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - приводятся слова Петренко в сообщении в Telegram-канале СК. По данным официального представителя, установлено, что пострадали мирные жители, в том числе дети, их точное количество уточняется, также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Петренко отметила, что в ходе осмотра мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов с надписями на украинском языке, а по изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.

https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020094576.html

https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область, льговский район, россия, светлана петренко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)