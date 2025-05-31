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СК возбудил дело после ночной атаки украинских БПЛА на Курскую область - РИА Новости, 31.05.2025
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13:14 31.05.2025 (обновлено: 16:29 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/terakt-2020126530.html
СК возбудил дело после ночной атаки украинских БПЛА на Курскую область
СК возбудил дело после ночной атаки украинских БПЛА на Курскую область - РИА Новости, 31.05.2025
СК возбудил дело после ночной атаки украинских БПЛА на Курскую область
Уголовное дело о теракте возбуждено после ночной атаки украинских БПЛА на Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщила официальный представитель СК... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:14:00+03:00
2025-05-31T16:29:00+03:00
происшествия
курская область
льговский район
россия
светлана петренко
александр хинштейн
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после ночной атаки украинских БПЛА на Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. В субботу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже загорелась квартира, и огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар уже ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА ударил по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнил, что выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали. Им предложили временное размещение, но все предпочли побыть у родных. По его словам, пострадали семь человек, среди них - двое детей. Позднее он дополнил, что число пострадавших возросло до 14. "Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой на Рыльский и Льговский районы Курской области. Сегодня в ночное время боевики вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летальные аппараты самолетного типа, совершили массированную атаку города Рыльска Рыльского района и Артаково Льговского района Курской области. В качестве цели украинские военнослужащие выбрали исключительно гражданские объекты... По данному факту СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - приводятся слова Петренко в сообщении в Telegram-канале СК. По данным официального представителя, установлено, что пострадали мирные жители, в том числе дети, их точное количество уточняется, также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Петренко отметила, что в ходе осмотра мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов с надписями на украинском языке, а по изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
https://ria.ru/20250531/spetsoperatsiya-2020094576.html
https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html
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происшествия, курская область, льговский район, россия, светлана петренко, александр хинштейн, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Курская область, Льговский район, Россия, Светлана Петренко, Александр Хинштейн, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после ночной атаки украинских БПЛА на Курскую область

СК возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских БПЛА на Курскую область

© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Рыльске Курской области. 31 мая 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Рыльске Курской области. 31 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : Александр Хинштейн/Telegram
Последствия атаки со стороны ВСУ в Рыльске Курской области. 31 мая 2025
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после ночной атаки украинских БПЛА на Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В субботу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже загорелась квартира, и огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар уже ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА ударил по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнил, что выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали. Им предложили временное размещение, но все предпочли побыть у родных. По его словам, пострадали семь человек, среди них - двое детей. Позднее он дополнил, что число пострадавших возросло до 14.
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"Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой на Рыльский и Льговский районы Курской области. Сегодня в ночное время боевики вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летальные аппараты самолетного типа, совершили массированную атаку города Рыльска Рыльского района и Артаково Льговского района Курской области. В качестве цели украинские военнослужащие выбрали исключительно гражданские объекты... По данному факту СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - приводятся слова Петренко в сообщении в Telegram-канале СК.
По данным официального представителя, установлено, что пострадали мирные жители, в том числе дети, их точное количество уточняется, также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Петренко отметила, что в ходе осмотра мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов с надписями на украинском языке, а по изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.
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ПроисшествияКурская областьЛьговский районРоссияСветлана ПетренкоАлександр ХинштейнСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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