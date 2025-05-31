СК возбудил дело после ночной атаки украинских БПЛА на Курскую область
СК возбудил дело о теракте после ночной атаки украинских БПЛА на Курскую область
© Фото : Александр Хинштейн/TelegramПоследствия атаки со стороны ВСУ в Рыльске Курской области. 31 мая 2025
Последствия атаки со стороны ВСУ в Рыльске Курской области. 31 мая 2025
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено после ночной атаки украинских БПЛА на Рыльский и Льговский районы Курской области, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
В субботу врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в Рыльске беспилотники влетели в два пятиэтажных многоквартирных дома. На первом этаже загорелась квартира, и огонь перекинулся на соседние балконы. Сейчас пожар уже ликвидирован. Помимо этого, в соседнем доме БПЛА ударил по третьему этажу, в результате чего в одной из квартир также начался пожар, который оперативно ликвидировали. Врио губернатора уточнил, что выбито большое число окон, посечены фасады в ряде домов. Жителей эвакуировали. Им предложили временное размещение, но все предпочли побыть у родных. По его словам, пострадали семь человек, среди них - двое детей. Позднее он дополнил, что число пострадавших возросло до 14.
"Возбуждено уголовное дело о теракте в связи с атакой на Рыльский и Льговский районы Курской области. Сегодня в ночное время боевики вооруженных формирований Украины, используя беспилотные летальные аппараты самолетного типа, совершили массированную атаку города Рыльска Рыльского района и Артаково Льговского района Курской области. В качестве цели украинские военнослужащие выбрали исключительно гражданские объекты... По данному факту СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного подпунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - приводятся слова Петренко в сообщении в Telegram-канале СК.
По данным официального представителя, установлено, что пострадали мирные жители, в том числе дети, их точное количество уточняется, также повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Петренко отметила, что в ходе осмотра мест происшествий военными следователями обнаружены фрагменты беспилотных летательных аппаратов с надписями на украинском языке, а по изъятым предметам назначена взрывотехническая судебная экспертиза.