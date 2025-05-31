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Модель из Таиланда победила в конкурсе "Мисс мира" - РИА Новости, 31.05.2025
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21:41 31.05.2025 (обновлено: 21:52 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/tailand-2020188929.html
Модель из Таиланда победила в конкурсе "Мисс мира"
Модель из Таиланда победила в конкурсе "Мисс мира" - РИА Новости, 31.05.2025
Модель из Таиланда победила в конкурсе "Мисс мира"
Представительница Таиланда, модель Сучата Чуангсри победила в 72-м конкурсе "Мисс Мира", который прошел в индийском городе Хайдарабаде, сообщается на... РИА Новости, 31.05.2025
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таиланд
хайдарабад
индия
в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Представительница Таиланда, модель Сучата Чуангсри победила в 72-м конкурсе "Мисс Мира", который прошел в индийском городе Хайдарабаде, сообщается на официальном сайте конкурса. "В незабываемый вечер, объединивший весь мир в чествовании красоты, &lt;...&gt; Хайдарабад, штат Телангана, стал свидетелем исторического события: Опал Сучата (Чуангсри. — Прим. ред.) из Таиланда была коронована как 72-я мисс мира в блестящем грандиозном финале, состоявшемся в выставочном центре HITEX", — говорится в публикации на сайте конкурса.По данным публикации, Чуангсри приняла корону от победительницы 71-го конкурса "Мисс мира", чешской модели Кристины Пышковой. В конкурсе приняли участие 108 человек.Индия в третий раз принимала "Мисс мира", ранее финал конкурса проводился в стране в 1996-м и 2024 году.
https://rsport.ria.ru/20250516/iznasilovanie-2017444245.html
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таиланд, хайдарабад, индия, в мире
Таиланд, Хайдарабад, Индия, В мире
Модель из Таиланда победила в конкурсе "Мисс мира"

Модель из Таиланда Чуангсри победила в 72-м конкурсе "Мисс мира"

© AP Photo / Mahesh Kumar A.Модель из Таиланда Сучата Чуангсри, победившая в 72-м конкурсе "Мисс мира"
Модель из Таиланда Сучата Чуангсри, победившая в 72-м конкурсе Мисс мира - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Mahesh Kumar A.
Модель из Таиланда Сучата Чуангсри, победившая в 72-м конкурсе "Мисс мира"
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Представительница Таиланда, модель Сучата Чуангсри победила в 72-м конкурсе "Мисс Мира", который прошел в индийском городе Хайдарабаде, сообщается на официальном сайте конкурса.
"В незабываемый вечер, объединивший весь мир в чествовании красоты, <...> Хайдарабад, штат Телангана, стал свидетелем исторического события: Опал Сучата (Чуангсри. — Прим. ред.) из Таиланда была коронована как 72-я мисс мира в блестящем грандиозном финале, состоявшемся в выставочном центре HITEX", — говорится в публикации на сайте конкурса.
По данным публикации, Чуангсри приняла корону от победительницы 71-го конкурса "Мисс мира", чешской модели Кристины Пышковой. В конкурсе приняли участие 108 человек.
Индия в третий раз принимала "Мисс мира", ранее финал конкурса проводился в стране в 1996-м и 2024 году.
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