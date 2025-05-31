https://ria.ru/20250531/svyazisty-2020095231.html

Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО

Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО - РИА Новости, 31.05.2025

Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО

Связисты группировки войск "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне проведения спецоперации на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T05:12:00+03:00

2025-05-31T05:12:00+03:00

2025-05-31T08:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Связисты группировки войск "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне проведения спецоперации на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Вдоль водоема были проложены две линии связи. Этот кабель невозможно ни прослушать, ни достать со дна озера", - рассказал военнослужащий подразделения связи с позывным "Штиль". Минобороны России опубликовало кадры работы военных связистов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", обеспечивающих надежную и устойчивую связь между подразделениями на харьковском направлении СВО. Отмечается, что в список боевых задач связистов входит не только плановое обслуживание объектов и узлов связи. Военнослужащие также выполняют комплекс работ по устранению разрывов и повреждений проводных устройств и спутниковых средств непосредственно на линии боевого соприкосновения. Специалисты в любой момент готовы быстро и качественно предоставить командованию сообщение с подразделениями.

https://ria.ru/20250531/udary-2020095108.html

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Прокладка кабеля по дну озера связистами в зоне СВО Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО. "Вдоль водоема были проложены две линии связи. Этот кабель невозможно ни прослушать, ни достать со дна озера", - рассказал военнослужащий подразделения связи с позывным "Штиль". Минобороны России опубликовало кадры работы военных связистов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", обеспечивающих надежную и устойчивую связь между подразделениями на харьковском направлении СВО. 2025-05-31T05:12 true PT1M33S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф)