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Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 31.05.2025 (обновлено: 08:31 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/svyazisty-2020095231.html
Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО
Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО - РИА Новости, 31.05.2025
Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО
Связисты группировки войск "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне проведения спецоперации на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T05:12:00+03:00
2025-05-31T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Связисты группировки войск "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне проведения спецоперации на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Вдоль водоема были проложены две линии связи. Этот кабель невозможно ни прослушать, ни достать со дна озера", - рассказал военнослужащий подразделения связи с позывным "Штиль". Минобороны России опубликовало кадры работы военных связистов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", обеспечивающих надежную и устойчивую связь между подразделениями на харьковском направлении СВО. Отмечается, что в список боевых задач связистов входит не только плановое обслуживание объектов и узлов связи. Военнослужащие также выполняют комплекс работ по устранению разрывов и повреждений проводных устройств и спутниковых средств непосредственно на линии боевого соприкосновения. Специалисты в любой момент готовы быстро и качественно предоставить командованию сообщение с подразделениями.
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Прокладка кабеля по дну озера связистами в зоне СВО
Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО. "Вдоль водоема были проложены две линии связи. Этот кабель невозможно ни прослушать, ни достать со дна озера", - рассказал военнослужащий подразделения связи с позывным "Штиль". Минобороны России опубликовало кадры работы военных связистов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", обеспечивающих надежную и устойчивую связь между подразделениями на харьковском направлении СВО.
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министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО

Минобороны: связисты "Севера" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Связисты группировки войск "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне проведения спецоперации на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России.
"Вдоль водоема были проложены две линии связи. Этот кабель невозможно ни прослушать, ни достать со дна озера", - рассказал военнослужащий подразделения связи с позывным "Штиль".
Минобороны России опубликовало кадры работы военных связистов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", обеспечивающих надежную и устойчивую связь между подразделениями на харьковском направлении СВО.
Отмечается, что в список боевых задач связистов входит не только плановое обслуживание объектов и узлов связи. Военнослужащие также выполняют комплекс работ по устранению разрывов и повреждений проводных устройств и спутниковых средств непосредственно на линии боевого соприкосновения. Специалисты в любой момент готовы быстро и качественно предоставить командованию сообщение с подразделениями.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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