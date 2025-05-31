https://ria.ru/20250531/svyazisty-2020095231.html
Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО
Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО - РИА Новости, 31.05.2025
Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО
Связисты группировки войск "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне проведения спецоперации на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T05:12:00+03:00
2025-05-31T05:12:00+03:00
2025-05-31T08:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020100072_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f6631b164f807221463ee3192ae89a8.jpg
МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Связисты группировки войск "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне проведения спецоперации на харьковском направлении, сообщили в Минобороны России. "Вдоль водоема были проложены две линии связи. Этот кабель невозможно ни прослушать, ни достать со дна озера", - рассказал военнослужащий подразделения связи с позывным "Штиль". Минобороны России опубликовало кадры работы военных связистов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", обеспечивающих надежную и устойчивую связь между подразделениями на харьковском направлении СВО. Отмечается, что в список боевых задач связистов входит не только плановое обслуживание объектов и узлов связи. Военнослужащие также выполняют комплекс работ по устранению разрывов и повреждений проводных устройств и спутниковых средств непосредственно на линии боевого соприкосновения. Специалисты в любой момент готовы быстро и качественно предоставить командованию сообщение с подразделениями.
https://ria.ru/20250531/udary-2020095108.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1f/2020100072_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_53a600fe841096b11592bbfd343142ee.jpg
Прокладка кабеля по дну озера связистами в зоне СВО
Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО. "Вдоль водоема были проложены две линии связи. Этот кабель невозможно ни прослушать, ни достать со дна озера", - рассказал военнослужащий подразделения связи с позывным "Штиль".
Минобороны России опубликовало кадры работы военных связистов 44-го армейского корпуса группировки войск "Север", обеспечивающих надежную и устойчивую связь между подразделениями на харьковском направлении СВО.
2025-05-31T05:12
true
PT1M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Связисты группировки "Север" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО
Минобороны: связисты "Севера" проложили кабели связи по дну озера в зоне СВО