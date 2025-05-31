https://ria.ru/20250531/svo-2020130487.html

"Признаки повсюду". В Британии сделали шокирующее заявление об СВО

"Признаки повсюду". В Британии сделали шокирующее заявление об СВО - РИА Новости, 31.05.2025

"Признаки повсюду". В Британии сделали шокирующее заявление об СВО

Широкое использование Киевом дронов провалилось, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:58:00+03:00

2025-05-31T13:58:00+03:00

2025-05-31T23:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

александр меркурис

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Широкое использование Киевом дронов провалилось, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Украинское наступление с беспилотниками оказалось разочаровывающим, и признаки этого можно видеть повсюду", — сказал он.Меркурис также назвал пессимистичным признание украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о том, что Москва обогнала Киев в области БПЛА. Технологическая война, на которую Украина делала ставку, терпит неудачу, заключил аналитик.В апреле президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники.Весной специалисты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России подготовили специальные снаряды для ударных FPV-беспилотников дальнего действия, способные поражать не только технику, но и склады с боеприпасами. Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии "Днепра" также сконструировали и успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер "Вобла", способный нести груз весом до семи килограммов.

https://ria.ru/20250531/merts-2020122125.html

https://ria.ru/20250531/putin-2020107985.html

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александр меркурис, вооруженные силы украины, валерий залужный, лондон, украина, киев, в мире