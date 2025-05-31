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"Признаки повсюду". В Британии сделали шокирующее заявление об СВО
"Признаки повсюду". В Британии сделали шокирующее заявление об СВО - РИА Новости, 31.05.2025
"Признаки повсюду". В Британии сделали шокирующее заявление об СВО
Широкое использование Киевом дронов провалилось, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:58:00+03:00
2025-05-31T13:58:00+03:00
2025-05-31T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр меркурис
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Широкое использование Киевом дронов провалилось, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Украинское наступление с беспилотниками оказалось разочаровывающим, и признаки этого можно видеть повсюду", — сказал он.Меркурис также назвал пессимистичным признание украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о том, что Москва обогнала Киев в области БПЛА. Технологическая война, на которую Украина делала ставку, терпит неудачу, заключил аналитик.В апреле президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники.Весной специалисты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России подготовили специальные снаряды для ударных FPV-беспилотников дальнего действия, способные поражать не только технику, но и склады с боеприпасами. Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии "Днепра" также сконструировали и успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер "Вобла", способный нести груз весом до семи килограммов.
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Специальная военная операция на Украине, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Лондон, Украина, Киев, В мире
"Признаки повсюду". В Британии сделали шокирующее заявление об СВО
Меркурис: украинское наступление с беспилотниками провалилось