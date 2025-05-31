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"Признаки повсюду". В Британии сделали шокирующее заявление об СВО - РИА Новости, 31.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:58 31.05.2025 (обновлено: 23:23 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/svo-2020130487.html
"Признаки повсюду". В Британии сделали шокирующее заявление об СВО
"Признаки повсюду". В Британии сделали шокирующее заявление об СВО - РИА Новости, 31.05.2025
"Признаки повсюду". В Британии сделали шокирующее заявление об СВО
Широкое использование Киевом дронов провалилось, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:58:00+03:00
2025-05-31T23:23:00+03:00
специальная военная операция на украине
александр меркурис
вооруженные силы украины
валерий залужный
лондон
украина
киев
в мире
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Широкое использование Киевом дронов провалилось, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube."Украинское наступление с беспилотниками оказалось разочаровывающим, и признаки этого можно видеть повсюду", — сказал он.Меркурис также назвал пессимистичным признание украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о том, что Москва обогнала Киев в области БПЛА. Технологическая война, на которую Украина делала ставку, терпит неудачу, заключил аналитик.В апреле президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники.Весной специалисты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России подготовили специальные снаряды для ударных FPV-беспилотников дальнего действия, способные поражать не только технику, но и склады с боеприпасами. Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии "Днепра" также сконструировали и успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер "Вобла", способный нести груз весом до семи килограммов.
https://ria.ru/20250531/merts-2020122125.html
https://ria.ru/20250531/putin-2020107985.html
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александр меркурис, вооруженные силы украины, валерий залужный, лондон, украина, киев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Александр Меркурис, Вооруженные силы Украины, Валерий Залужный, Лондон, Украина, Киев, В мире
"Признаки повсюду". В Британии сделали шокирующее заявление об СВО

Меркурис: украинское наступление с беспилотниками провалилось

© AP Photo / Roman ChopУкраинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинский военнослужащий готовится к запуску ударного беспилотника. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Широкое использование Киевом дронов провалилось, заявил британский аналитик Александр Меркурис на YouTube.
"Украинское наступление с беспилотниками оказалось разочаровывающим, и признаки этого можно видеть повсюду", — сказал он.
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Меркурис также назвал пессимистичным признание украинского посла в Лондоне Валерия Залужного о том, что Москва обогнала Киев в области БПЛА. Технологическая война, на которую Украина делала ставку, терпит неудачу, заключил аналитик.
В апреле президент России Владимир Путин поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники.
Весной специалисты 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС России подготовили специальные снаряды для ударных FPV-беспилотников дальнего действия, способные поражать не только технику, но и склады с боеприпасами. Военнослужащие полевой лаборатории БПЛА 18-й общевойсковой армии "Днепра" также сконструировали и успешно применили мультисоставный ударный FPV-дрон-трансформер "Вобла", способный нести груз весом до семи килограммов.
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Специальная военная операция на УкраинеАлександр МеркурисВооруженные силы УкраиныВалерий ЗалужныйЛондонУкраинаКиевВ мире
 
 
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