Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Водолаги Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Водолаги Сумской области
© Инфографика
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© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Новополь в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Новополь в ДНР
© Инфографика
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Подразделения группировки войск "Север" освободили село Водолаги Сумской области
© Инфографика
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Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Новополь в ДНР
© Инфографика
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В свою очередь, бойцы "Востока" выбили противника из Новополя в ДНР.
Подразделения Восточной группировки также поразили личный состав и технику механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Варваровки, Малиновки, Зализничного и Затишья в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Украинская армия потеряла:
- до 185 военнослужащих;
- две боевые бронированные машины;
- восемь автомобилей;
- станцию радиоэлектронной борьбы.
Бойцы "Севера" поразили скопления живой силы и техники пяти украинских бригад в районах Малой Корчаковки, Варачино, Новой Сечи и Юнаковки в Сумской области и Белого Колодезя в Харьковской.
Потери противника составили:
- свыше 225 военнослужащих;
- два танка;
- четыре боевые бронированные машины;
- шесть автомобилей;
- четыре орудия полевой артиллерии.
Также российские военные уничтожили три склада боеприпасов.