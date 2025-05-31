https://ria.ru/20250531/svo-2020121527.html

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации - РИА Новости, 31.05.2025

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:47:00+03:00

2025-05-31T12:47:00+03:00

2025-05-31T15:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

запорожская область

сумская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области", — отметили в ведомстве.В свою очередь, бойцы "Востока" выбили противника из Новополя в ДНР.Подразделения Восточной группировки также поразили личный состав и технику механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Варваровки, Малиновки, Зализничного и Затишья в Запорожской области.Украинская армия потеряла:Бойцы "Севера" поразили скопления живой силы и техники пяти украинских бригад в районах Малой Корчаковки, Варачино, Новой Сечи и Юнаковки в Сумской области и Белого Колодезя в Харьковской.Потери противника составили:Также российские военные уничтожили три склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250531/ukraina-2020090920.html

https://ria.ru/20250531/kampaniya-2020028545.html

донецкая народная республика

запорожская область

сумская область

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Освобождение Новополья в ДНР Освобождение Новополья в ДНР 2025-05-31T12:47 true PT1M14S

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донецкая народная республика, запорожская область, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)