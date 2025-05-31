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Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации - РИА Новости, 31.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:47 31.05.2025 (обновлено: 15:19 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/svo-2020121527.html
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации - РИА Новости, 31.05.2025
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:47:00+03:00
2025-05-31T15:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
запорожская область
сумская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области", — отметили в ведомстве.В свою очередь, бойцы "Востока" выбили противника из Новополя в ДНР.Подразделения Восточной группировки также поразили личный состав и технику механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Варваровки, Малиновки, Зализничного и Затишья в Запорожской области.Украинская армия потеряла:Бойцы "Севера" поразили скопления живой силы и техники пяти украинских бригад в районах Малой Корчаковки, Варачино, Новой Сечи и Юнаковки в Сумской области и Белого Колодезя в Харьковской.Потери противника составили:Также российские военные уничтожили три склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Освобождение Новополья в ДНР
Освобождение Новополья в ДНР
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донецкая народная республика, запорожская область, сумская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Российские военные освободили два населенных пункта в зоне спецоперации, сообщили в Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Север" в результате решительных действий освободили населенный пункт Водолаги Сумской области", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили село Водолаги Сумской области
Подразделения группировки войск Север освободили село Водолаги Сумской области
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Водолаги Сумской области
© Инфографика
1 из 2
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Новополь в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Новополь в ДНР
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Новополь в ДНР
© Инфографика
2 из 2
Подразделения группировки войск "Север" освободили село Водолаги Сумской области
© Инфографика
1 из 2
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Новополь в ДНР
© Инфографика
2 из 2
В свою очередь, бойцы "Востока" выбили противника из Новополя в ДНР.
Подразделения Восточной группировки также поразили личный состав и технику механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах Варваровки, Малиновки, Зализничного и Затишья в Запорожской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Украинская армия потеряла:
  • до 185 военнослужащих;
  • две боевые бронированные машины;
  • восемь автомобилей;
  • станцию радиоэлектронной борьбы.
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Бойцы "Севера" поразили скопления живой силы и техники пяти украинских бригад в районах Малой Корчаковки, Варачино, Новой Сечи и Юнаковки в Сумской области и Белого Колодезя в Харьковской.
Потери противника составили:
  • свыше 225 военнослужащих;
  • два танка;
  • четыре боевые бронированные машины;
  • шесть автомобилей;
  • четыре орудия полевой артиллерии.
Также российские военные уничтожили три склада боеприпасов.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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