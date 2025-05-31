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Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 80 украинских боевиков - РИА Новости, 31.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:16 31.05.2025 (обновлено: 12:24 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/svo-2020118084.html
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 80 украинских боевиков
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 80 украинских боевиков - РИА Новости, 31.05.2025
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 80 украинских боевиков
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Павловки, Никольского и Антоновки, противник потерял более 80... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:16:00+03:00
2025-05-31T12:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
херсонская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Павловки, Никольского и Антоновки, противник потерял более 80 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области... Противник потерял свыше 80 военнослужащих, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.
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в мире, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Херсонская область , Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 80 украинских боевиков

Минобороны: ВСУ потеряли более 80 военных у Павловки, Никольского и Антоновки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Павловки, Никольского и Антоновки, противник потерял более 80 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области... Противник потерял свыше 80 военнослужащих, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьХерсонская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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