https://ria.ru/20250531/svo-2020118084.html

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 80 украинских боевиков

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 80 украинских боевиков - РИА Новости, 31.05.2025

Группировка "Днепр" за сутки уничтожила более 80 украинских боевиков

Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Павловки, Никольского и Антоновки, противник потерял более 80... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:16:00+03:00

2025-05-31T12:16:00+03:00

2025-05-31T12:24:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение формированиям двух украинских бригад у Павловки, Никольского и Антоновки, противник потерял более 80 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Павловка Запорожской области, Никольское и Антоновка Херсонской области... Противник потерял свыше 80 военнослужащих, девять автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке российского ведомства.

https://ria.ru/20250531/minoborony-2020117573.html

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в мире, запорожская область, херсонская область , министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины