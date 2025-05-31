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Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 31.05.2025 (обновлено: 12:18 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/svo-2020117884.html
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ
Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T12:14:00+03:00
2025-05-31T12:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
сша
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Грушевка и Благодатовка Харьковской области. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и два склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Харьковская область, США, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 220 военных и два БТР в зоне действия "Запада"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО
Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий группы быстрого реагирования в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Грушевка и Благодатовка Харьковской области. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и два склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
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Вчера, 12:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреХарьковская областьСШАМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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