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Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ

Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ - РИА Новости, 31.05.2025

Группировка "Запад" за сутки уничтожила до 220 боевиков ВСУ

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T12:14:00+03:00

2025-05-31T12:14:00+03:00

2025-05-31T12:18:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям трёх украинских бригад, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Нечволодовка, Грушевка и Благодатовка Харьковской области. ВСУ потеряли более 220 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, 12 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и два склада боеприпасов", - говорится в сводке российского ведомства.

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россия, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)