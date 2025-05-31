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У берегов Швеции сел на мель сухогруз, шедший в Россию, сообщил SVT - РИА Новости, 31.05.2025
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18:10 31.05.2025 (обновлено: 19:19 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/sukhogruz-2020164097.html
У берегов Швеции сел на мель сухогруз, шедший в Россию, сообщил SVT
У берегов Швеции сел на мель сухогруз, шедший в Россию, сообщил SVT - РИА Новости, 31.05.2025
У берегов Швеции сел на мель сухогруз, шедший в Россию, сообщил SVT
Сухогруз Meshka, следовавший в российский порт Высоцк, сел на мель у шведского города Ландскруна, сообщил телеканал SVT со ссылкой на представителей Береговой... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T18:10:00+03:00
2025-05-31T19:19:00+03:00
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сухогруз Meshka, следовавший в российский порт Высоцк, сел на мель у шведского города Ландскруна, сообщил телеканал SVT со ссылкой на представителей Береговой охраны и Морского управления.&quot;Еще одно судно село на мель в (проливе. — Прим. ред.) Эресунн, на этот раз у Ландскруны. &lt;...&gt; Оно называется Meshka, это балкер, который ходит под флагом Панамы&quot;, — говорится в материале. Судно шло без груза. Однако в его баках, предположительно, содержится около 938 тысяч литров мазута. Утечки не произошло. На борту Meshka находятся 24 человека. Никто не пострадал. Их допросит Береговая охрана.Это уже второй подобный инцидент в этом проливе за последнее время. Двадцать пятого мая грузовое судно "Али Айкин" село на мель недалеко от Клагсхамна. Оно все еще находится на мели. Ведется подготовка к спасению.
https://ria.ru/20250523/norvegiya-2018788284.html
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в мире, панама, швеция
В мире, Панама, Швеция
У берегов Швеции сел на мель сухогруз, шедший в Россию, сообщил SVT

SVT: шедшее в РФ судно с мазутом под флагом Панамы село на мель у берегов Швеции

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСухогруз
Сухогруз - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сухогруз Meshka, следовавший в российский порт Высоцк, сел на мель у шведского города Ландскруна, сообщил телеканал SVT со ссылкой на представителей Береговой охраны и Морского управления.
«

"Еще одно судно село на мель в (проливе. — Прим. ред.) Эресунн, на этот раз у Ландскруны. <...> Оно называется Meshka, это балкер, который ходит под флагом Панамы", — говорится в материале.

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Судно шло без груза. Однако в его баках, предположительно, содержится около 938 тысяч литров мазута. Утечки не произошло.
На борту Meshka находятся 24 человека. Никто не пострадал. Их допросит Береговая охрана.
Это уже второй подобный инцидент в этом проливе за последнее время. Двадцать пятого мая грузовое судно "Али Айкин" село на мель недалеко от Клагсхамна. Оно все еще находится на мели. Ведется подготовка к спасению.
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