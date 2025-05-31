https://ria.ru/20250531/sukhogruz-2020164097.html

У берегов Швеции сел на мель сухогруз, шедший в Россию, сообщил SVT

У берегов Швеции сел на мель сухогруз, шедший в Россию, сообщил SVT - РИА Новости, 31.05.2025

У берегов Швеции сел на мель сухогруз, шедший в Россию, сообщил SVT

Сухогруз Meshka, следовавший в российский порт Высоцк, сел на мель у шведского города Ландскруна, сообщил телеканал SVT со ссылкой на представителей Береговой... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T18:10:00+03:00

2025-05-31T18:10:00+03:00

2025-05-31T19:19:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Сухогруз Meshka, следовавший в российский порт Высоцк, сел на мель у шведского города Ландскруна, сообщил телеканал SVT со ссылкой на представителей Береговой охраны и Морского управления."Еще одно судно село на мель в (проливе. — Прим. ред.) Эресунн, на этот раз у Ландскруны. <...> Оно называется Meshka, это балкер, который ходит под флагом Панамы", — говорится в материале. Судно шло без груза. Однако в его баках, предположительно, содержится около 938 тысяч литров мазута. Утечки не произошло. На борту Meshka находятся 24 человека. Никто не пострадал. Их допросит Береговая охрана.Это уже второй подобный инцидент в этом проливе за последнее время. Двадцать пятого мая грузовое судно "Али Айкин" село на мель недалеко от Клагсхамна. Оно все еще находится на мели. Ведется подготовка к спасению.

https://ria.ru/20250523/norvegiya-2018788284.html

https://ria.ru/20250131/norvegiya-1996634479.html

панама

швеция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, панама, швеция