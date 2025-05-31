https://ria.ru/20250531/sud-2020096512.html

Суд взыскал долги с певицы Максаковой*

Суд взыскал долги с певицы Максаковой* - РИА Новости, 31.05.2025

Суд взыскал долги с певицы Максаковой*

Мировой суд в Москве взыскал с певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T06:16:00+03:00

2025-05-31T06:16:00+03:00

2025-05-31T06:16:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал с певицы Марии Максаковой (признана в РФ иностранным агентом) задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ", - сказали в суде. Сумма взыскания не сообщается. В отношении Максаковой возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 280.4 УК РФ (публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет). Она заочно арестована. Согласно уголовному кодексу РФ, наказание по данной статье предусматривает штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей либо лишение свободы на срок от трех до шести лет. Ранее в правоохранительных органах РИА Новости сообщили, что поводом для возбуждения дела против оперной певицы стало видео с дискредитацией СВО и призывами спонсировать ВСУ, которое Максакова опубликовала в YouTube.* Признана Минюстом России лицом, выполняющим функции иноагента.

https://ria.ru/20250523/protokol-2018563858.html

https://ria.ru/20250521/maksakova-2018163078.html

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происшествия, россия, москва, мария максакова, вооруженные силы украины, youtube