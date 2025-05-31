https://ria.ru/20250531/sud-2020092630.html

Суд проверит законность ограничения права Баязитовой на звонки

Суд проверит законность ограничения права Баязитовой на звонки - РИА Новости, 31.05.2025

Суд проверит законность ограничения права Баязитовой на звонки

Суд в Москве проверит законность ограничения права журналистки Александры Баязитовой на звонки в СИЗО, где она находилась по обвинению в вымогательстве,... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T03:53:00+03:00

2025-05-31T03:53:00+03:00

2025-05-31T03:53:00+03:00

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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Суд в Москве проверит законность ограничения права журналистки Александры Баязитовой на звонки в СИЗО, где она находилась по обвинению в вымогательстве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Баязятова обратилась в суд с иском о нарушении условий содержания к столичному женскому следственному изолятору №6 ещё в конце 2024 года, однако он был возвращен составителю в связи с недостатками – в документах отсутствовала квитанция об оплате госпошлины из-за нехватки денежных средств у истца. Баязитова подала жалобу, суд апелляционной инстанции в середине мая не только обязал первую инстанцию принять иск, но и освободил женщину от оплаты госпошлины. Заявление осужденной к СИЗО о признании незаконным ограничения сотрудниками изолятора ее права на телефонные переговоры рассмотрит Люблинский районный суд Москвы. В настоящий момент Баязитова находится в колонии, суд во Владимирской области в начале апреля отказал ей в УДО. Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему. Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.

https://ria.ru/20250409/shtraf-2010156213.html

https://realty.ria.ru/20250530/sud-2019968767.html

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