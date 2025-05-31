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Суд проверит законность ограничения права Баязитовой на звонки - РИА Новости, 31.05.2025
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03:53 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/sud-2020092630.html
Суд проверит законность ограничения права Баязитовой на звонки
Суд проверит законность ограничения права Баязитовой на звонки - РИА Новости, 31.05.2025
Суд проверит законность ограничения права Баязитовой на звонки
Суд в Москве проверит законность ограничения права журналистки Александры Баязитовой на звонки в СИЗО, где она находилась по обвинению в вымогательстве,... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T03:53:00+03:00
2025-05-31T03:53:00+03:00
происшествия
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Суд в Москве проверит законность ограничения права журналистки Александры Баязитовой на звонки в СИЗО, где она находилась по обвинению в вымогательстве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В них указано, что Баязятова обратилась в суд с иском о нарушении условий содержания к столичному женскому следственному изолятору №6 ещё в конце 2024 года, однако он был возвращен составителю в связи с недостатками – в документах отсутствовала квитанция об оплате госпошлины из-за нехватки денежных средств у истца. Баязитова подала жалобу, суд апелляционной инстанции в середине мая не только обязал первую инстанцию принять иск, но и освободил женщину от оплаты госпошлины. Заявление осужденной к СИЗО о признании незаконным ограничения сотрудниками изолятора ее права на телефонные переговоры рассмотрит Люблинский районный суд Москвы. В настоящий момент Баязитова находится в колонии, суд во Владимирской области в начале апреля отказал ей в УДО. Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему. Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
https://ria.ru/20250409/shtraf-2010156213.html
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происшествия, москва, владимирская область, александра баязитова, telegram, google, яндекс
Происшествия, Москва, Владимирская область, Александра Баязитова, Telegram, Google, Яндекс
Суд проверит законность ограничения права Баязитовой на звонки

Суд в Москве проверит законность ограничения права Баязитовой на звонки в СИЗО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАлександра Баязитова
Александра Баязитова - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Александра Баязитова. Архивное фото
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МОСКВА, 31 мая - РИА Новости. Суд в Москве проверит законность ограничения права журналистки Александры Баязитовой на звонки в СИЗО, где она находилась по обвинению в вымогательстве, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
В них указано, что Баязятова обратилась в суд с иском о нарушении условий содержания к столичному женскому следственному изолятору №6 ещё в конце 2024 года, однако он был возвращен составителю в связи с недостатками – в документах отсутствовала квитанция об оплате госпошлины из-за нехватки денежных средств у истца.
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Баязитова подала жалобу, суд апелляционной инстанции в середине мая не только обязал первую инстанцию принять иск, но и освободил женщину от оплаты госпошлины. Заявление осужденной к СИЗО о признании незаконным ограничения сотрудниками изолятора ее права на телефонные переговоры рассмотрит Люблинский районный суд Москвы.
В настоящий момент Баязитова находится в колонии, суд во Владимирской области в начале апреля отказал ей в УДО.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
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