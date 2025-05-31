https://ria.ru/20250531/stepashin-2020129026.html

Степашин рассказал, какой видит Украину в будущем

Степашин рассказал, какой видит Украину в будущем - РИА Новости, 31.05.2025

Степашин рассказал, какой видит Украину в будущем

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил РИА Новости, что видит в будущем Украину такой, какой она была во времена СССР, - мирной, с... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T13:46:00+03:00

2025-05-31T13:46:00+03:00

2025-05-31T13:46:00+03:00

украина

россия

сергей степашин

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

нато

в мире

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УФА, 31 мая - РИА Новости. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил РИА Новости, что видит в будущем Украину такой, какой она была во времена СССР, - мирной, с великолепным футболом и замечательными людьми. "Такой, какой я помню её в Советском Союзе. Мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми. После распада Советского Союза то, что творится с Украиной, - это катастрофа, это беда", - ответил Степашин на вопрос РИА Новости, каким он видит будущее Украины. Он не исключил, что Украина сохранит свой суверенитет. "Почему бы и нет, только в каком качестве? Мы же не собираемся завоевать всю Украину, да и такой задачи не стояло. Помните, о чем (президент России Владимир - ред.) Путин говорил ещё в начале спецоперации? Никакого нацизма, никакого НАТО, так и было на самом деле, я ж всё-таки и премьер-министром был, не раз был на Украине, в разных качествах кстати. Голову надо не иметь, чтобы до такого дойти. Главное, чтоб нас услышали, и не только на Украине", - заявил Степашин.

https://ria.ru/20250531/gruziya-2020123002.html

https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, сергей степашин, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), нато, в мире