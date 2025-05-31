https://ria.ru/20250531/stepashin-2020129026.html
Степашин рассказал, какой видит Украину в будущем
Степашин рассказал, какой видит Украину в будущем - РИА Новости, 31.05.2025
Степашин рассказал, какой видит Украину в будущем
Президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил РИА Новости, что видит в будущем Украину такой, какой она была во времена СССР, - мирной, с... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T13:46:00+03:00
2025-05-31T13:46:00+03:00
2025-05-31T13:46:00+03:00
украина
россия
сергей степашин
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
нато
в мире
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УФА, 31 мая - РИА Новости. Президент Российского книжного союза Сергей Степашин заявил РИА Новости, что видит в будущем Украину такой, какой она была во времена СССР, - мирной, с великолепным футболом и замечательными людьми. "Такой, какой я помню её в Советском Союзе. Мирной, любимой, голосистой, с великолепным футболом и замечательными людьми. После распада Советского Союза то, что творится с Украиной, - это катастрофа, это беда", - ответил Степашин на вопрос РИА Новости, каким он видит будущее Украины. Он не исключил, что Украина сохранит свой суверенитет. "Почему бы и нет, только в каком качестве? Мы же не собираемся завоевать всю Украину, да и такой задачи не стояло. Помните, о чем (президент России Владимир - ред.) Путин говорил ещё в начале спецоперации? Никакого нацизма, никакого НАТО, так и было на самом деле, я ж всё-таки и премьер-министром был, не раз был на Украине, в разных качествах кстати. Голову надо не иметь, чтобы до такого дойти. Главное, чтоб нас услышали, и не только на Украине", - заявил Степашин.
https://ria.ru/20250531/gruziya-2020123002.html
https://ria.ru/20250531/ukraina-2019996460.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Степашин рассказал, какой видит Украину в будущем
Степашин заявил, что видит Украину такой, какой она была во времена СССР