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На Ставрополье иностранцы за деньги до смерти избили мужчину битой - РИА Новости, 31.05.2025
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14:20 31.05.2025 (обновлено: 14:22 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/stavropole-2020132650.html
На Ставрополье иностранцы за деньги до смерти избили мужчину битой
На Ставрополье иностранцы за деньги до смерти избили мужчину битой - РИА Новости, 31.05.2025
На Ставрополье иностранцы за деньги до смерти избили мужчину битой
Четверо иностранных граждан задержаны на Ставрополье по подозрению в убийстве 44-летнего местного жителя, мужчину избили битой до смерти, подозреваемых... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T14:20:00+03:00
2025-05-31T14:22:00+03:00
происшествия
россия
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 31 мая – РИА Новости. Четверо иностранных граждан задержаны на Ставрополье по подозрению в убийстве 44-летнего местного жителя, мужчину избили битой до смерти, подозреваемых заключили под стражу, возбуждено уголовное дело, ведется контроль хода расследования, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "Предварительно в ночь с 26 на 27 мая в лесном массиве в районе поселка Санамера подозреваемые за денежное вознаграждение нанесли 44-летнему мужчине многочисленные удары руками, ногами и бейсбольной битой по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Прокуратурой поддержано ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре", – рассказали РИА Новости в прокуратуре. В пресс-службе отметили, что после совершения убийства злоумышленники попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении четырех граждан иностранного государства. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "д", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц из корыстных побуждений).
https://ria.ru/20250413/kriminal-2010698336.html
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происшествия, россия, ставропольский край
Происшествия, Россия, Ставропольский край
На Ставрополье иностранцы за деньги до смерти избили мужчину битой

На Ставрополье задержали четверых иностранцев по подозрению в убийстве мужчины

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 31 мая – РИА Новости. Четверо иностранных граждан задержаны на Ставрополье по подозрению в убийстве 44-летнего местного жителя, мужчину избили битой до смерти, подозреваемых заключили под стражу, возбуждено уголовное дело, ведется контроль хода расследования, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
«
"Предварительно в ночь с 26 на 27 мая в лесном массиве в районе поселка Санамера подозреваемые за денежное вознаграждение нанесли 44-летнему мужчине многочисленные удары руками, ногами и бейсбольной битой по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Прокуратурой поддержано ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре", – рассказали РИА Новости в прокуратуре.
В пресс-службе отметили, что после совершения убийства злоумышленники попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении четырех граждан иностранного государства. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "д", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц из корыстных побуждений).
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