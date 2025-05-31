На Ставрополье иностранцы за деньги до смерти избили мужчину битой
На Ставрополье задержали четверых иностранцев по подозрению в убийстве мужчины
© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 31 мая – РИА Новости. Четверо иностранных граждан задержаны на Ставрополье по подозрению в убийстве 44-летнего местного жителя, мужчину избили битой до смерти, подозреваемых заключили под стражу, возбуждено уголовное дело, ведется контроль хода расследования, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре.
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"Предварительно в ночь с 26 на 27 мая в лесном массиве в районе поселка Санамера подозреваемые за денежное вознаграждение нанесли 44-летнему мужчине многочисленные удары руками, ногами и бейсбольной битой по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Прокуратурой поддержано ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре", – рассказали РИА Новости в прокуратуре.
В пресс-службе отметили, что после совершения убийства злоумышленники попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.
Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении четырех граждан иностранного государства. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "д", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц из корыстных побуждений).