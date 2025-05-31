https://ria.ru/20250531/stavropole-2020132650.html

На Ставрополье иностранцы за деньги до смерти избили мужчину битой

На Ставрополье иностранцы за деньги до смерти избили мужчину битой - РИА Новости, 31.05.2025

На Ставрополье иностранцы за деньги до смерти избили мужчину битой

Четверо иностранных граждан задержаны на Ставрополье по подозрению в убийстве 44-летнего местного жителя, мужчину избили битой до смерти, подозреваемых... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T14:20:00+03:00

2025-05-31T14:20:00+03:00

2025-05-31T14:22:00+03:00

происшествия

россия

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 31 мая – РИА Новости. Четверо иностранных граждан задержаны на Ставрополье по подозрению в убийстве 44-летнего местного жителя, мужчину избили битой до смерти, подозреваемых заключили под стражу, возбуждено уголовное дело, ведется контроль хода расследования, сообщили РИА Новости в краевой прокуратуре. "Предварительно в ночь с 26 на 27 мая в лесном массиве в районе поселка Санамера подозреваемые за денежное вознаграждение нанесли 44-летнему мужчине многочисленные удары руками, ногами и бейсбольной битой по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Прокуратурой поддержано ходатайство следствия об избрании подозреваемым меры пресечения в виде заключения под стражу. Ход расследования уголовного дела на контроле в прокуратуре", – рассказали РИА Новости в прокуратуре. В пресс-службе отметили, что после совершения убийства злоумышленники попытались скрыться, однако были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении четырех граждан иностранного государства. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктами "д", "ж", "з" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц из корыстных побуждений).

https://ria.ru/20250413/kriminal-2010698336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ставропольский край