https://ria.ru/20250531/ssha-2020189763.html

Уиткофф высказался об ответе ХАМАС на предложение по прекращению огня

Уиткофф высказался об ответе ХАМАС на предложение по прекращению огня - РИА Новости, 31.05.2025

Уиткофф высказался об ответе ХАМАС на предложение по прекращению огня

Ответ палестинского движение ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, заявил... РИА Новости, 31.05.2025

2025-05-31T21:56:00+03:00

2025-05-31T21:56:00+03:00

2025-05-31T22:08:00+03:00

в мире

сша

ближний восток

вашингтон (штат)

стив уиткофф

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

хамас

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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Ответ палестинского движение ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф."Я получил ответ ХАМАС на предложение США. Он совершенно неприемлем и только отбрасывает нас назад", - говорится в публикации на официальной странице Уиткоффа в социальной сети Х.Спецпосланник добавил, что ХАМАС "должен принять" предложение Вашингтона в качестве основы для переговоров, которые могут начаться на следующей неделе.

https://ria.ru/20250531/khamas-2020183421.html

сша

ближний восток

вашингтон (штат)

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в мире, сша, ближний восток, вашингтон (штат), стив уиткофф, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас