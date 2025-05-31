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Уиткофф высказался об ответе ХАМАС на предложение по прекращению огня
Уиткофф высказался об ответе ХАМАС на предложение по прекращению огня - РИА Новости, 31.05.2025
Уиткофф высказался об ответе ХАМАС на предложение по прекращению огня
Ответ палестинского движение ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, заявил... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T21:56:00+03:00
2025-05-31T21:56:00+03:00
2025-05-31T22:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Ответ палестинского движение ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф."Я получил ответ ХАМАС на предложение США. Он совершенно неприемлем и только отбрасывает нас назад", - говорится в публикации на официальной странице Уиткоффа в социальной сети Х.Спецпосланник добавил, что ХАМАС "должен принять" предложение Вашингтона в качестве основы для переговоров, которые могут начаться на следующей неделе.
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в мире, сша, ближний восток, вашингтон (штат), стив уиткофф, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Вашингтон (штат), Стив Уиткофф, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ХАМАС
Уиткофф высказался об ответе ХАМАС на предложение по прекращению огня
Уиткофф: ответ ХАМАС на предложение по прекращению огня полностью неприемлем