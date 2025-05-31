Рейтинг@Mail.ru
Уиткофф высказался об ответе ХАМАС на предложение по прекращению огня - РИА Новости, 31.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:56 31.05.2025 (обновлено: 22:08 31.05.2025)
https://ria.ru/20250531/ssha-2020189763.html
Уиткофф высказался об ответе ХАМАС на предложение по прекращению огня
Уиткофф высказался об ответе ХАМАС на предложение по прекращению огня - РИА Новости, 31.05.2025
Уиткофф высказался об ответе ХАМАС на предложение по прекращению огня
Ответ палестинского движение ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, заявил... РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T21:56:00+03:00
2025-05-31T22:08:00+03:00
в мире
сша
ближний восток
вашингтон (штат)
стив уиткофф
обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012781549_0:70:3072:1798_1920x0_80_0_0_bfce35a7ad75b9f91af4af174eca1d7a.jpg
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Ответ палестинского движение ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф."Я получил ответ ХАМАС на предложение США. Он совершенно неприемлем и только отбрасывает нас назад", - говорится в публикации на официальной странице Уиткоффа в социальной сети Х.Спецпосланник добавил, что ХАМАС "должен принять" предложение Вашингтона в качестве основы для переговоров, которые могут начаться на следующей неделе.
https://ria.ru/20250531/khamas-2020183421.html
сша
ближний восток
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/16/2012781549_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_561d7f6cbe8f5de8273bdb80141fa657.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, ближний восток, вашингтон (штат), стив уиткофф, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, хамас
В мире, США, Ближний Восток, Вашингтон (штат), Стив Уиткофф, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году, ХАМАС
Уиткофф высказался об ответе ХАМАС на предложение по прекращению огня

Уиткофф: ответ ХАМАС на предложение по прекращению огня полностью неприемлем

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Ответ палестинского движение ХАМАС на предложение США по прекращению огня в секторе Газа полностью неприемлем и отбрасывает стороны переговоров назад, заявил спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.
"Я получил ответ ХАМАС на предложение США. Он совершенно неприемлем и только отбрасывает нас назад", - говорится в публикации на официальной странице Уиткоффа в социальной сети Х.
Спецпосланник добавил, что ХАМАС "должен принять" предложение Вашингтона в качестве основы для переговоров, которые могут начаться на следующей неделе.
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию главы военного крыла ХАМАС
Вчера, 20:40
 
В миреСШАБлижний ВостокВашингтон (штат)Стив УиткоффОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 годуХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала