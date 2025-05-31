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Американские университеты пытаются избежать участи Гарварда, сообщают СМИ - РИА Новости, 31.05.2025
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21:20 31.05.2025
https://ria.ru/20250531/ssha-2020186945.html
Американские университеты пытаются избежать участи Гарварда, сообщают СМИ
Американские университеты пытаются избежать участи Гарварда, сообщают СМИ - РИА Новости, 31.05.2025
Американские университеты пытаются избежать участи Гарварда, сообщают СМИ
Руководители американских университетов и колледжей ведут частные переговоры с Белым домом в надежде избежать участи Гарварда, которого администрация президента РИА Новости, 31.05.2025
2025-05-31T21:20:00+03:00
2025-05-31T21:20:00+03:00
в мире
сша
вашингтон (штат)
дональд трамп
стивен миллер
гарвардский университет
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Руководители американских университетов и колледжей ведут частные переговоры с Белым домом в надежде избежать участи Гарварда, которого администрация президента США Дональда Трампа лишила грантов и запретила принимать иностранных студентов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник. "По словам человека, знакомого с ситуацией, руководители колледжей и университетов ведут частные переговоры с заместителем главного помощника Трампа Стивена Миллера в надежде избежать столь же агрессивных нападок, как на Гарвардский университет", - говорится в публикации на сайте телеканала. По словам собеседника издания, руководители американских учебных заведений в последние недели встречались со старшим политическим стратегом Белого дома Мэй Мейлман, которая вплотную работает с Миллером, занимающим пост замглавы аппарата американской администрации. Отмечается, что именно Миллер стал "архитектором" стратегии Вашингтона, направленной против тех университетов и колледжей США, которые по мнению властей недостаточно эффективно борются с проявлениями антисемитизма. "Как заявил представитель Белого дома, администрация передает лидерам (учебных заведений - ред.), что "деньги просто не могут и не будут течь также беспрепятственно, как это было раньше, и что университеты являются инкубаторами дискриминации, и налогоплательщики не могут это поддерживать", - указано в публикации. Администрация Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.
https://ria.ru/20250526/tramp-2019029677.html
https://ria.ru/20250422/garvard-2012637611.html
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в мире, сша, вашингтон (штат), дональд трамп, стивен миллер, гарвардский университет
В мире, США, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Стивен Миллер, Гарвардский университет
Американские университеты пытаются избежать участи Гарварда, сообщают СМИ

CNN: университеты ведут переговоры с Белым домом после ситуации с Гарвардом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ВАШИНГТОН, 31 мая - РИА Новости. Руководители американских университетов и колледжей ведут частные переговоры с Белым домом в надежде избежать участи Гарварда, которого администрация президента США Дональда Трампа лишила грантов и запретила принимать иностранных студентов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
"По словам человека, знакомого с ситуацией, руководители колледжей и университетов ведут частные переговоры с заместителем главного помощника Трампа Стивена Миллера в надежде избежать столь же агрессивных нападок, как на Гарвардский университет", - говорится в публикации на сайте телеканала.
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По словам собеседника издания, руководители американских учебных заведений в последние недели встречались со старшим политическим стратегом Белого дома Мэй Мейлман, которая вплотную работает с Миллером, занимающим пост замглавы аппарата американской администрации.
Отмечается, что именно Миллер стал "архитектором" стратегии Вашингтона, направленной против тех университетов и колледжей США, которые по мнению властей недостаточно эффективно борются с проявлениями антисемитизма.
"Как заявил представитель Белого дома, администрация передает лидерам (учебных заведений - ред.), что "деньги просто не могут и не будут течь также беспрепятственно, как это было раньше, и что университеты являются инкубаторами дискриминации, и налогоплательщики не могут это поддерживать", - указано в публикации.
Администрация Трампа ранее лишила Гарвард грантов более чем на 2 миллиарда долларов, затем запретила принимать иностранных студентов, а нынешних потребовала перевести. Трамп заявил, что Гарвард получает государственное финансирование, но 31% его студентов - иностранцы, чьи государства не помогают учебному заведению финансово. Американцам отказывают в пользу приезжих студентов, заявил Трамп и потребовал списки иностранцев, пообещав дальнейшее сокращение финансирования.
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